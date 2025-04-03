醫衞局指《星島日報》有關控煙政策報道失實　措施不影響旅客訪港意欲

醫務衞生局表示，《星島日報》今日引述個別人士有關另類煙和水煙的言論，指控煙政策會破壞遊客觀感，發言人對有關報道內容失實和誤導公眾表示遺憾，醫衞局提出10項短期控煙措施已充分考慮旅遊業的情況，措施並不會影響旅客訪港意欲。



在另類煙方面，訪港旅客早於3年前已不可攜帶另類煙來港或在抵港後購買另類煙。本港旅遊業不但沒有受影響，去年訪港旅客人數更已回復至疫情前水平，經陸路邊境管制站的旅客人數更超越疫情前水平。聲稱特區政府計劃進一步禁止管有另類煙物質會影響旅客訪港意欲，完全漠視另類煙已於3年前禁止入口包括攜帶入境，以及售賣的事實，亦刻意遺漏訪港旅客現時不可攜帶另類煙來港或在抵港後購買另類煙的說明，誤導公眾和旅客。





另類煙絕非報道所指「減害」產品 發言人表示，另類煙絕非如報道所指的「減害」產品。另類煙已被證實會釋放多種可致癌、損害神經系統和呼吸系統的有毒物質，世衞亦已明確指出沒有證據表明另類煙有助戒煙。近期電子煙機更被用作吸毒工具，混入藥物例如太空油毒可被置入電子煙機加熱成氣霧吸食。為防止另類煙這類有害產品繼續在本地流通，並從根本上處理「毒煙彈」問題，醫衞局建議禁止管有相關產品。



至於加味煙方面，政府的建議是禁止售賣加味傳統吸煙產品，並非禁止吸食，入境人士包括旅客仍舊可繼續免稅攜帶19枝煙枝入境，或按照現行制度對超過此數量的煙枝作出申報及繳稅，不論是否加味，有關建議不會對訪港旅客造成影響。為防止水煙成為煙草商另一個引誘市民特別是女性和年輕人染上煙癮的手段，有關建議亦適用於水煙。