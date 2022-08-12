醫衞局習近平講話精神座談會 盧寵茂：共建健康香港 融入健康中國

醫務衞生局今日（12日）在政府總部舉辦「國家主席重要講話精神」座談會，由醫務衞生局長盧寵茂主講，與同事分享對國家主席習近平於慶祝香港回歸祖國25周年大會上發表重要講話的精神。醫務衞生局的中、高層同事透過線上或線下方式參與，深入思考如何將「四個必須」及「四點希望」融入並落實在醫務衞生局和醫療衞生改革上。



習近平在重要講話提出「四個必須」：必須全面準確貫徹「一國兩制」方針；必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一；必須落實「愛國者治港」；必須保持香港的獨特地位和優勢。習近平亦對新一屆政府提出「四點希望」，分別是着力提高治理水平；不斷增強發展動能；切實排解民生憂難；共同維護和諧穩定。

盧寵茂在座談會上以「政府主導、敢於擔當；引領灣區、創出香港；優化醫療、病有良醫；求同存異、變革共贏」，把習近平「四點希望」體現在醫務衞生局的工作方向上，以保障香港市民健康和提升市民幸福生活指標，共建「健康香港」，融入國家「健康中國」。習近平的重要講話不單為特區政府未來五年施政提供了重要指引，更加對這相關目標作出重大啓示。盧寵茂指出：「習主席的重要講話充分反映他對香港特區的關心、重視與支持，以及國家對全面準確貫徹『一國兩制』的堅持與肯定，具有重要意義。」



最後，盧寵茂鼓勵醫務衞生局同事把握習近平重要講話的核心要義，聯繫自身工作，並勉勵各同事做好實事，不斷求進，以結果為目標，讓醫務衞生局成為「行動型」及「執行型」的政策局，以切實的政策措施回應中央及廣大市民的期盼。

