免針紙｜醫衞局長宣告7名註冊醫生所發免針紙11月9日失效

政府今日(26日)公布，醫務衞生局長根據經修訂後的《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》第17B(1)條，分別宣告早前被捕的7名註冊醫生所發出的全部新冠疫苗接種醫學豁免證明書，即俗稱的免針紙，將於11月9日失效。同時，該7名註冊醫生在上述失效宣告作出後發出的任何豁免證明書，亦不可用以符合「疫苗通行證」規定。

持有關免針紙可到私家醫生或普通科門診再做評估

根據醫健通紀錄，該7名註冊醫生合共發出的豁免證明書，現時有接近20,000張仍在有效期內，佔所有仍然有效的豁免證明書超過一半。醫務衞生局長已遵照《規例》作出安排，讓持有失效豁免證明書的市民可獲得其他註冊醫生按衞生署指引進行臨床評估，以斷定他們是否不適宜接種任何種類的新冠疫苗。有關市民除可自行諮詢其他私家醫生外，亦可到醫管局轄下普通科門診診所，由公營醫療系統醫生按他們的臨床身體狀況，確定是否可繼續獲得醫學豁免。診所會為他們安排當日進行諮詢或預約諮詢，而普通科門診服務的50港元的收費亦可獲豁免。

醫衛局長：有關免針紙失效符合公眾利益

醫務衞生局長考慮到「疫苗通行證」制度出現紕漏或其穩健性受損，而可能造成不良後果，有合理理由懷疑有關註冊醫生在發出任何一份豁免證明書前沒有為病人進行臨床評估。以及該醫生在特定時間內發出豁免證明書的數量、模式和方式。經考慮上述因素後，基於現有資料及紀錄，醫務衞生局長認為，使有關7名註冊醫生所發出的全部豁免證明書，就施行「疫苗通行證」制度而言不再有效，屬符合公眾利益之舉。