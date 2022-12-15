醫護人手不足｜范鴻齡：挽留人才措施有效　醫管局5項目受缺人影響

醫院管理局人手持續流失，截至今年10月的過去一年，全職醫生和護士的流失率分別約為8.1%和10.7%，其中醫生流失率較7月微跌，護士流失率則比7月上升0.6百分點。醫管局主席范鴻齡說，全球均面對醫護人手流失的問題，當局將「寸土必爭」招募人手，又形容當局多項挽留人才措施效果理想。
10名已離港護士有意回流
范鴻齡在醫管局大會後表示，當局透過挽留人才措施，成功挽留部分有經驗人才，包括延長退休年齡計劃，2022/23年度有逾八成半醫生和逾五成半護士，願意退休後繼續在醫管局工作。他續說，有10名已離港的護士有意回流，料趨勢若持續有助填補人手。
不過，范鴻齡承認聘請海外醫生的有限度註冊和特別註冊計劃進度欠理想，指收到的65份特別註冊申請當中，大部分並非香港永久性居民，不符法例要求，僅12份申請合資格，醫管局已向其中9人發出招聘書。至於有限度註冊申請，最新有5份申請考慮中。他表示，醫管局計劃明年大規模赴海外招聘，重申「搶人才」要「寸土必爭」。
大灣區醫生11人已申請有限度註冊
醫管局早前推出「大灣區醫療人才交流計劃」，范鴻齡指廣東省衞健委共提名12名醫生，除一人因私人理由未能來港外，其餘11人上月已向香港醫務委員會遞交申請，並已獲初步審理。若申請獲批，他們將成為有限度註冊下首批來港服務的大灣區醫生。他並說，期望農曆新年後有70名大灣區護士能赴港交流。
醫管局今日(15日)舉行大會，會上提到24項目標今年第三季完成的工作計劃，僅16項按期完成，餘下8項需要延期，當中5項均關乎人手短缺。當局指，北大嶼山醫院原計劃2019年第四季增加5個手術室節數，惟因手術室護士短缺而延至今年第四季完成。伊利沙伯醫院原定去年第四季增設一張深切治療病牀，但醫管局行政總裁高拔陞表示，該院深切治療部具經驗的護士人手嚴重短缺，目標須延至明年首季。