醫護人手不足｜范鴻齡：挽留人才措施有效　醫管局5項目受缺人影響

醫院管理局人手持續流失，截至今年10月的過去一年，全職醫生和護士的流失率分別約為8.1%和10.7%，其中醫生流失率較7月微跌，護士流失率則比7月上升0.6百分點。醫管局主席范鴻齡說，全球均面對醫護人手流失的問題，當局將「寸土必爭」招募人手，又形容當局多項挽留人才措施效果理想。

10名已離港護士有意回流

范鴻齡在醫管局大會後表示，當局透過挽留人才措施，成功挽留部分有經驗人才，包括延長退休年齡計劃，2022/23年度有逾八成半醫生和逾五成半護士，願意退休後繼續在醫管局工作。他續說，有10名已離港的護士有意回流，料趨勢若持續有助填補人手。

不過，范鴻齡承認聘請海外醫生的有限度註冊和特別註冊計劃進度欠理想，指收到的65份特別註冊申請當中，大部分並非香港永久性居民，不符法例要求，僅12份申請合資格，醫管局已向其中9人發出招聘書。至於有限度註冊申請，最新有5份申請考慮中。他表示，醫管局計劃明年大規模赴海外招聘，重申「搶人才」要「寸土必爭」。