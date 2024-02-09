醫護未聞警報 監察系統失去聯絡 廣華呼吸機甩喉病人危殆

廣華醫院周一發生嚴重醫療事故，一名肺結核病人在隔離病房留醫期間，接駁呼吸機的喉管突然鬆脫，醫護人員相隔45分鐘再次進入病房時始揭發事件，病人搶救後情況危殆。院方指，初步懷疑因病人自身郁動導致事件，但發現當時醫護人員在雙重門外未聽到相關儀器發出的警報聲，連接維生指數儀器及護士站的遙距中央監察系統同時疑因網路接駁問題失去聯絡，現已成立委員會調查事件。 患有肺結核的51歲男病人，去年12月因氣促入院，其後轉到深切治療部(ICU)留醫一個多月，至周一下午2時半清醒轉往內科負壓隔離病房，醫護人員當時有重新為他接駁呼吸機及維生指數監察儀器，並為他戴上約束帶，以免因身體動作令喉管鬆脫。醫護人員離開病房半小時後再次進入病格，當時病人情況和儀器運作正常。

離開深切治療部後同日重返 不過，醫護人員相隔45分鐘後再次進入病格時，發現接駁呼吸機的喉管已鬆脫，病人已經沒有意識和心跳，遂馬上駁回喉管及為其搶救，病人之後回復心跳，轉送急症室搶救後目前情況危殆，再次入住深切治療部留醫。 病房外閉路電視片段顯示，在醫護人員離開及折返期間，沒有其他人進入病房，初步懷疑因病人郁動導致鬆脫，又發現呼吸機和維生指數儀器當時雖有正常發出警告聲響，惟隔離病房有雙重門，在外醫護人員無法聽到，加上儀器和護士站中央監察系統疑因網絡接駁出現問題失去聯絡，導致事故發生。