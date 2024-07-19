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2024-07-19 15:30:00
日報

醫護義工赴加沙地帶參與救援 香港紅十字會全方位措施支援「我們無法改變衝突發生，但仍能為他們帶來安慰和希望。」

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返港醫護義工聯同香港紅十字會主席劉楚釗醫生和香港紅十字會國際及賑災服務主管程德君醫生分享加沙地帶救援工作，醫護義工更指願意重返加沙地帶協助傷患者。

在戰火紛飛的加沙地帶，醫療資源匱乏，安全形勢險峻。由去年12月起，香港紅十字會醫護義工先後挺身而出參與加沙地帶的救援行動，其中2名義工護士更是首次到戰地執行職務，為當地民眾提供急需的醫療援助。他們如何在高危環境中保障自身安全？他們的勇氣和無私奉獻背後，又有哪些不為人知的故事？香港紅十字會又如何通過完善的培訓階梯及支援措施，協助這些前線救援人員在具挑戰性的環境下，完成他們的使命？

以色列及加沙地帶的武裝衝突自去年10月升級，至今已導致超過39,000人死亡、約190萬加沙地帶人口流離失所、約118萬人陷入災難級飢餓。自今年5月起，連接加沙地帶南部的埃及拉法（Rafah）口岸再度關閉，經陸路運送人道物資進入加沙地帶受阻。據世界衛生組織的統計，加沙地帶的36家醫院中，僅有約3成能夠維持有限度服務，仍在運作的醫療機構亦面臨極大壓力，不僅患者數量增多和醫療用品及資源短缺外，流離失所人士也紛紛湧入醫療機構避難。各國紅十字會正在提供各類支援，而香港紅十字會則主動派遣醫護義工參與救援工作。
 

與ICRC緊密聯繫保護前線醫護義工

為了確保醫護義工能夠應對海外醫療任務的複雜環境，香港紅十字會近200名醫護義工必須接受嚴格的安全培訓。香港紅十字會主席劉楚釗醫生GMSM, MH, JP指，因應此次在加沙地帶的任務風險較高，香港紅十字會與紅十字國際委員會（ICRC）一直密切合作，為確保醫護義工在武裝衝突及傷亡事故持續發生下，仍然維持強健的心理質素，會方提供24小時遙距精神健康及心理支援服務。香港紅十字會國際及賑災服務主管程德君醫生指：「會方進行了更多的安全培訓和簡報，包括具體的安全措施和心理支援，確保前線人員了解可能面臨的情況，以應對各種挑戰。」程醫生補充道：「每次醫護義工或車隊行動前，都會提前通知相關部門，以避免遭遇襲擊。針對醫療設施的安全，ICRC會與當地各方溝通，確保醫院的位置得到認可和保護。例如，我們在拉法設立醫院須經過多方許可才會執行。在整個過程中，我們設立了各種安全設施和設計詳細的安全指引。」
 

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二人同是首次前往戰區參與救援工作的香港紅十字會義工護士。

適切心理輔導應付意料之外

這些嚴密的準備工作，涵蓋了心理支援和詳細的行動部署。香港紅十字會為義工們提供了應對危機的專業培訓，讓他們學會如何在衝突 環境中保護自己和他人。首次赴戰區救援的義工護士陳志強表示，會方為所有參與救援的醫護義工提供了專業心理評估，確保隊員擁有健康的心理狀態來面對任務。「今次戰區任務與其他救災任務不同，會方更詳細地說明當前的情況和可能遇到的挑戰。不過，我不認為今次行動特別困難和危險，而且從小參加會方的活動和服務，所以我對會方有很大信心，也不感到非常擔心。」

另一名同是首次參與戰區救援的義工護士郭玉麗提到：「我們接受了安全培訓，例如聽到迫擊炮聲時，要立刻趴在沙包後面，以減少受傷的風險。此外，我們也要定期進行安全演習和培訓，包括識別可疑物品和避免觸碰未爆炸物品。」她補充道：「據悉ICRC會與衝突雙方保持溝通，確保醫護義工所在的地區被界定為人道主義區域，不應該有任何軍事行動。」她又提到，他們有一個WhatsApp群組，醫護義工會定期收到最新消息，而且每周必須參加一次安全會議，以獲得最新的情況和安全提示。

陳志強是一位退休急症室護士，郭玉麗是一名紓緩治療護士，二人均是香港紅十字會義工護士，於今年5至6月派到加沙地帶的紅十字國際委員會戰地醫院，參與為期2至3星期的救援行動。另一名義工護士梁偉賢仍在當地進行救援工作，稱宿舍附近不時傳出炮彈聲，醫療帳篷亦曾被彈撃穿，而且醫療資源和潔淨食水匱乏，情況不盡理想。
 

歐醫生慨嘆在戰區工作很多情況都是無法預料，唯一可以做就是跟足安全指引。

歐醫生憂心醫護設備不足 病人治療得不到保障

曾參與過25次海外救援，包括8次戰區救援工作的香港紅十字會醫護義工歐耀佳醫生，於去年12月底赴歐洲加沙醫院支援（註：歐洲加沙醫院，European Gaza Hospital由於周邊地區7月初被下令撤離而導致醫護人員不足的情況下無法繼續運作 ）。歐醫生在傳媒分享會席間多次抽泣說道，衝突給大家帶來了巨大的痛苦，醫院本地同事亦不斷面對家園被炸彈摧毀和親人離世的打擊，這些壞消息確會令人感到唏噓和無力。「尤其知道歐洲加沙醫院因事需要暫時撤離，醫療設施數量愈來愈少，現時戰地醫院的病床僅有60張，是以往醫院病床的不足十分一，傷病者可以去哪裏呢？即使歐洲加沙醫院可以再次營運，但醫療設備還可否正常操作呢？真的不敢想像。」唯一令歐醫生安慰的是知道自己曾幫助的平民能夠脫險，例如曾經救助過的小兄弟，13歲哥哥全身四至五成燒傷和5歲弟弟須切除右腳保命，成功被轉移到埃及重啟人生。歐醫生感嘆：「在戰區工作很多情況都是無法預料，唯一可以做就是跟足安全指引，指引讓我更加了解如何應對和減少風險。」歐醫生將於下月3日再次隨香港紅十字會走到加沙地帶參與救援工作，預計停留5至6星期。「我希望能再見到那些曾經一起工作的『戰友』，這不僅是一份工作，更是良心叫我這樣做。」
 

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ICRC聯同12個國家紅十字會或分會，包括香港紅十字會，共同營運戰地醫院，已於今年5月投入運作。

籲公眾支援 讓難民看見新曙光

醫療物資、潔淨飲用水、糧食統統都是當地難民最緊急需要的救援物資，陳志強指，那裏藥物種類有限，血包也很有限，醫院用的燃料更是非常緊絀。那裏的人不止面對因衝突導致的傷亡，其實也會有三高、癌症等因藥物資源短缺情況令他們不能提供最適切的治療。郭玉麗總結：「我們無法改變衝突發生，但至少可以在他們最需要的時候陪伴他們，給予一些安慰和希望。」

ICRC戰地醫院已於今年5月正式投入營運，提供各項醫療服務及適切心理支援。截至7月初，醫院累計服務逾1萬位傷病者，並接收約500位住院傷病者。醫院現時約有230位醫護人員，部分來自各個國家紅十字會或分會。香港紅十字會早前已向ICRC撥款港幣160萬元，協助受影響人士，並因應當地情況及人道需求作下一步計劃。會方呼籲市民可以捐款方式支援當地的人道救援工作。市民可就「以色列及加沙地帶人道救援」作指定捐款，點擊此處支持當地人道救援工作

 

（資料由香港紅十字會提供）