醫護義工赴加沙地帶參與救援 香港紅十字會全方位措施支援「我們無法改變衝突發生，但仍能為他們帶來安慰和希望。」

在戰火紛飛的加沙地帶，醫療資源匱乏，安全形勢險峻。由去年12月起，香港紅十字會醫護義工先後挺身而出參與加沙地帶的救援行動，其中2名義工護士更是首次到戰地執行職務，為當地民眾提供急需的醫療援助。他們如何在高危環境中保障自身安全？他們的勇氣和無私奉獻背後，又有哪些不為人知的故事？香港紅十字會又如何通過完善的培訓階梯及支援措施，協助這些前線救援人員在具挑戰性的環境下，完成他們的使命？ 以色列及加沙地帶的武裝衝突自去年10月升級，至今已導致超過39,000人死亡、約190萬加沙地帶人口流離失所、約118萬人陷入災難級飢餓。自今年5月起，連接加沙地帶南部的埃及拉法（Rafah）口岸再度關閉，經陸路運送人道物資進入加沙地帶受阻。據世界衛生組織的統計，加沙地帶的36家醫院中，僅有約3成能夠維持有限度服務，仍在運作的醫療機構亦面臨極大壓力，不僅患者數量增多和醫療用品及資源短缺外，流離失所人士也紛紛湧入醫療機構避難。各國紅十字會正在提供各類支援，而香港紅十字會則主動派遣醫護義工參與救援工作。



與ICRC緊密聯繫保護前線醫護義工 為了確保醫護義工能夠應對海外醫療任務的複雜環境，香港紅十字會近200名醫護義工必須接受嚴格的安全培訓。香港紅十字會主席劉楚釗醫生GMSM, MH, JP指，因應此次在加沙地帶的任務風險較高，香港紅十字會與紅十字國際委員會（ICRC）一直密切合作，為確保醫護義工在武裝衝突及傷亡事故持續發生下，仍然維持強健的心理質素，會方提供24小時遙距精神健康及心理支援服務。香港紅十字會國際及賑災服務主管程德君醫生指：「會方進行了更多的安全培訓和簡報，包括具體的安全措施和心理支援，確保前線人員了解可能面臨的情況，以應對各種挑戰。」程醫生補充道：「每次醫護義工或車隊行動前，都會提前通知相關部門，以避免遭遇襲擊。針對醫療設施的安全，ICRC會與當地各方溝通，確保醫院的位置得到認可和保護。例如，我們在拉法設立醫院須經過多方許可才會執行。在整個過程中，我們設立了各種安全設施和設計詳細的安全指引。」



適切心理輔導應付意料之外 這些嚴密的準備工作，涵蓋了心理支援和詳細的行動部署。香港紅十字會為義工們提供了應對危機的專業培訓，讓他們學會如何在衝突 環境中保護自己和他人。首次赴戰區救援的義工護士陳志強表示，會方為所有參與救援的醫護義工提供了專業心理評估，確保隊員擁有健康的心理狀態來面對任務。「今次戰區任務與其他救災任務不同，會方更詳細地說明當前的情況和可能遇到的挑戰。不過，我不認為今次行動特別困難和危險，而且從小參加會方的活動和服務，所以我對會方有很大信心，也不感到非常擔心。」 另一名同是首次參與戰區救援的義工護士郭玉麗提到：「我們接受了安全培訓，例如聽到迫擊炮聲時，要立刻趴在沙包後面，以減少受傷的風險。此外，我們也要定期進行安全演習和培訓，包括識別可疑物品和避免觸碰未爆炸物品。」她補充道：「據悉ICRC會與衝突雙方保持溝通，確保醫護義工所在的地區被界定為人道主義區域，不應該有任何軍事行動。」她又提到，他們有一個WhatsApp群組，醫護義工會定期收到最新消息，而且每周必須參加一次安全會議，以獲得最新的情況和安全提示。 陳志強是一位退休急症室護士，郭玉麗是一名紓緩治療護士，二人均是香港紅十字會義工護士，於今年5至6月派到加沙地帶的紅十字國際委員會戰地醫院，參與為期2至3星期的救援行動。另一名義工護士梁偉賢仍在當地進行救援工作，稱宿舍附近不時傳出炮彈聲，醫療帳篷亦曾被彈撃穿，而且醫療資源和潔淨食水匱乏，情況不盡理想。



歐醫生憂心醫護設備不足 病人治療得不到保障 曾參與過25次海外救援，包括8次戰區救援工作的香港紅十字會醫護義工歐耀佳醫生，於去年12月底赴歐洲加沙醫院支援（註：歐洲加沙醫院，European Gaza Hospital由於周邊地區7月初被下令撤離而導致醫護人員不足的情況下無法繼續運作 ）。歐醫生在傳媒分享會席間多次抽泣說道，衝突給大家帶來了巨大的痛苦，醫院本地同事亦不斷面對家園被炸彈摧毀和親人離世的打擊，這些壞消息確會令人感到唏噓和無力。「尤其知道歐洲加沙醫院因事需要暫時撤離，醫療設施數量愈來愈少，現時戰地醫院的病床僅有60張，是以往醫院病床的不足十分一，傷病者可以去哪裏呢？即使歐洲加沙醫院可以再次營運，但醫療設備還可否正常操作呢？真的不敢想像。」唯一令歐醫生安慰的是知道自己曾幫助的平民能夠脫險，例如曾經救助過的小兄弟，13歲哥哥全身四至五成燒傷和5歲弟弟須切除右腳保命，成功被轉移到埃及重啟人生。歐醫生感嘆：「在戰區工作很多情況都是無法預料，唯一可以做就是跟足安全指引，指引讓我更加了解如何應對和減少風險。」歐醫生將於下月3日再次隨香港紅十字會走到加沙地帶參與救援工作，預計停留5至6星期。「我希望能再見到那些曾經一起工作的『戰友』，這不僅是一份工作，更是良心叫我這樣做。」

