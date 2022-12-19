醫護零流失不可能 陳藝賢知人善任挽人才

醫管局醫護人手流失問題持續，即使身為部門主管也要認真思考對策。瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院內科及老人科部門主管及顧問醫生陳藝賢坦言，職場不可能出現零流失率，最重要讓醫護人員銘記其使命感、在工作上取得滿足感。他又會約見每名離職同事，雖不能成功挽留每個人，但都可分析箇中原因、了解離職是否因部門做得不足等。行醫逾30年的陳藝賢又稱，工作時一直記住要以人為本、保持畢業時的「初心」。

最新數字顯示，醫管局醫生和護士流失率分別為8.1%和10.7%。擔任部門主管3年多的陳藝賢，憶述上任半年隨即遇上新冠肺炎疫情，當時他要思考如何應對和帶領內科部門工作，但知道最重要是與下屬的良好溝通，「會諗同事最擔心、最緊張嘅係咩，如何令佢哋比較放心。」

讓下屬時刻記起使命感

陳藝賢續稱，2003年非典型肺炎時他也是一名前線醫生，「感受係恐懼，驚自己會感染」，故3年前爆疫時也希望盡快安撫同事、在初期每星期舉行的員工大會，回應他們看法。

他承認，醫護人員必然會流失，但挽留人才不應只在他們辭職時才做，他會將日常工作分配給適合的下屬，讓他們可發揮所長，「最緊要令到同事時刻記返自己嘅使命感，覺得可以令佢哋喺工作上有滿足感。」下屬離職時，他都會約見對方了解原因，縱然不一定成功，起碼也可分析離職原因和部門可改善之處等。

如何挽留人才是陳藝賢每日都會思考的問題，他坦言即使要傳承，「都要有人畀你傳承先得」，又相信肯加入醫療團隊的人，最初都有幫病人、家屬的使命感，「知人善任，知道佢呢方面強就俾機會發揮。」他又指，會接受同事離職，但目標是減到最低。