醫院地盤外勞投訴遭剋扣工資 工會：中介允今接來港開工

聯合醫院擴建工程前日有外勞在地盤外抗議，投訴被管理公司剋扣工資。協助外勞工友的工會透露，工友在獲發應得工資後，再被要求繳付額外款項才可繼續留港工作，及後所有外勞泥水工更遭即時解僱。約30名受影響工友向深圳公安求助後，中介公司聲稱今日會安排巴士接載工友上班，發展局已責成總承建商保障輸入勞工權益。

一批聯合醫院重建項目的外勞建築工人，前日在地盤門外抗議被管理公司剋扣工資和遭巧立名目徵收各種不同費用。工人在香港建造業總工會介入後，已收到3萬元應得薪金，惟同日晚上乘搭旅遊巴返回深圳宿舍途中，所屬管理公司再要求他們繳交6,000元，方可繼續留港工作；由於車上工人均沒有繳款，最終所有人收到短訊稱遭直接解僱。