醫院學校個案比例與社區吻合 政府重申回校前快測有效

本港昨增3,486宗新冠肺炎確診，包括173宗輸入個案。再有醫院病房出現爆發，另有多兩間學校有個別班別要暫時停課，醫管局和衛生防護中心均形容兩者個案數目，比例與社區的相若。就有專家建議師生毋須每日回校前做快速測試，當局重申有助阻截病毒流入校園，教育局長蔡若蓮則稱會以同學健康安全作首要考慮。

公立醫院續增病房爆發群組，北區醫院一個內科男病房繼日前有70歲病人確診，醫管局追蹤後發現多4名病人及3名員工感染。早前爆疫的伊利沙伯醫院骨科病房，昨多兩名護士學生和一名病人服務助理確診。香港佛教醫院紓緩治療科病房早前的感染群組，昨添一名91歲女病人染疫，另群組一名早前已確診的71歲女病人前日離世。

學校方面，赤柱聖士提反書院附屬小學4D班和銅鑼灣佛教黃焯菴小學2B班，因分別有4名和2名學生確診，衛生防護中心建議兩班停課一周；昨亦多5間院舍出現個案。醫管局和衛生防護中心分別表示，醫院和學生的感染比例均反映社區情況。

就單日確診數字連日破3,000宗，港大即時有效繁殖率亦高達1.7，衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，疫情不斷上升、每兩星期「翻一番」，擔心會否對醫療設施構成壓力。

港大4名專家日前建議，可取消師生每日快測的安排，張竹君重申措施有助防止校內大型傳播，認為安排暫時需要維持，若校內有太多陽性個案或造成大爆發，最終令全校很多人不能上學。蔡若蓮表示，措施出發點是讓同學可有正常的面授課堂，暫時會密切留意疫情發展和參考專家意見，重申會以同學健康安全為最優先考慮。

醫管局：公院用內地生產藥物合規

此外，醫管局主動回應近日一篇關於公立醫院使用內地生產藥物的報道，重申近日處方由內地進口的止痛退燒藥「對乙酰氨基酚片」，是因為第五波疫情下本港極度欠缺「撲熱息痛」，遂透過政府從內地認可途徑採購，至於最近新買的抗生素「注射用頭孢西丁鈉」便已向衛生署申請進口證。醫管局總行政經理李立業稱，若供應穩定就未必會繼續使用含撲熱息痛的內地藥物，另一款抗生素則現在一直使用。