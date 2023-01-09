醫院拆彈專家作醫患橋樑 增雙方諒解 處理投訴

新冠疫情爆發令醫護人員人手緊張，多項醫療服務暫停或延遲，加上防疫政策轉變迅速，市民不及理解，引發不少誤會及投訴。幸有一眾醫院「拆彈」專家積極在前線醫護及病人中間，及時解答查詢及處理投訴，讓病人的到適切的治療。有醫護靠拉一拉凳，便拉近醫患關係，並視投訴為寶貴意見；另亦有人主動為前線醫護分憂，多走一步作醫患的橋樑，解決投訴。

基督教聯合醫院醫務統籌(病人聯絡)兼兒科醫生吳國樑表示，十分理解家長愛子心切的心情。而解決問題前，若能先安撫家屬情緒才能事半功倍。他分享每當處理投訴時，都會做一個小動作「除了講早晨、午安，我仲會拉張凳俾佢坐，雖然看似小動作，卻能即時拉近醫生與病患家屬的距離」。吳指，這樣做除了打破醫生高高在上的印象，亦能緩和氣氛，有助傾談時找到合適的切入點解決問題。

吳憶述，曾有一位媽媽「好嬲病房姑娘」，投訴醫院沒有適切醫治她女兒，堅持要簽紙離院，惟女童病情反覆不宜出院。「當時見這對投訴家長時，他們企喺度叉住手，即使戴著口罩也感受到不友善的態度。但當我向他們問好，並拉凳給他們時，(他們的)語調即時降低，人亦放鬆不少。」經了解後，原來這名母親看到護士常與同房的另一名女童玩耍，自己女兒卻無同等待遇，認為遭到差別對待。其實該名同房女童雙親均在內地，無親人在旁，加上不肯吃藥，護士希望多些陪伴讓她吃藥盡早痊愈。了解內情後的媽媽諒解情況後，態度亦改變，更在女兒康復後送上感謝卡。

