醫院管理局3護士學校 修畢4年課程即成註冊護士

文憑試放榜在即，學生為未來謀出路。醫院管理局轄下三間護士學校(明愛醫院、屯門醫院、伊利沙伯醫院)由2021年起開設「四年全日制護理學專業文憑課程」(PDN)，學生畢業後即時成為註冊護士，並可選擇進修銜接至學士學位課程，提供一條龍選擇。過去兩年，每年平均有5至6人競爭1個醫管局註冊護士課程的學額。屯門醫院普通科護士學校校長朱慧玲表示，學校為醫管局轄下，儀器及系統更貼近實際環境，更容易配合醫院工作。

由懲教署懲教助理轉跑道成為護士學校一年級學生的袁海鑌憶述，當年在懲教署工作目擊在囚者暈倒在地，但自己卻未能幫助，令他下定決心學習相關知識，望能幫助他人。

袁海鑌透露，初時因為課程只需修讀4年，加上學費相對較低而報讀醫管局護士學校；入學後，發現老師用心教學之餘，課餘時間仍會關注學生動態，並為學生提供人生道路的意見，令他感受尤深。他又指，學校鄰近公立醫院，提供許多實戰機會，而一般課堂可在模擬病房學習，包括練習插喉、餵藥等技巧。

黃子晴亦是轉換工作跑道，放棄保險公司推廣工作；沒有理科背景的她指，學習上只要肯花時間就有成果，自己已經做好心理準備應付繁忙學業。

朱慧玲認為，有否修讀理科不是唯一衡量準則，學生的溝通能力，以及對醫療認知能力更重要。她又指，課程著重體驗式學習，學生可透過扮演孕婦、長者等角色體驗患者實際困難，為病人提供最貼心幫助。

護理學專業文憑課程周五截止

「護理學專業文憑課程」收生標準為文憑試最少5科取得33222的成績，中、英文成績需為3或以上，並於修讀課程須年滿18歲。課程已接受報名，周五(21日)截止，8月9日公布首輪取錄結果，9月4日為開課日。