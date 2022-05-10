重啟追蹤｜集中查4類場所 元朗酒家群組再擴大

第五波疫情持續回落，衛生防護中心重啟個案追蹤工作後，首個公布的元朗酒家「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」群組，昨添一名廚師確診，群組增至12人，包括9名食客。中心指，當局已要求近日的社區感染個案提供出行紀錄，然後分析有否同一食肆和到訪時間等，如有爆發就會跟進。若有辦公場所出現最少3宗個案，當局也會調查是否因接觸而引起傳播。

本港昨增233宗確診，包括33宗輸入個案。元朗酒家群組持續擴大，繼9名上周日(1日)早上光顧的食客後，一名廚師前日快速測試呈陽性，連同食客密切接觸者和同事各一，群組增至12人。染疫廚師上周四(5日)最後一日上班，前日開始喉嚨痛、同日確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，廚師近日有在社區活動、潛伏期較長，不排除在社區感染。

政府要求相關食客和員工強制檢測，限期昨結束。張竹君指，192名食客當中已有138人取得陰性結果，48名員工也有44人呈陰性，其餘部分則正待結果。

承認追蹤工作有別以往

因應個案數字回落，中心重啟追蹤工作，張竹君指已要求近日的社區確診個案提交過去兩日出行紀錄，但指「疫苗通行證」措施已實施，承認目前追蹤工作有別於第五波初期或之前。她稱，將集中追蹤食肆、老人院、學校和辦公場所4類高危處所，在分析食肆感染人數、到訪時段和座位分布等，若判斷有爆發就會公布；辦公場所如有3宗個案亦會調查，她指至今未見其他「值得公布」的群組。

除患者家居接觸者外，當局亦重新要求曾與患者共膳的人士檢疫。張竹君稱，患者能否家居隔離，須視乎家居環境和有否高危因素，換言之做法仍與第五波疫情高峰期相同。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨早在電台節目建議，當局應考慮要求市民進出有需要除口罩的表列處所時，要先做快速檢測。張竹君被問及有關建議時，未有正面回應，僅指現時要求學生和教職員回校前要做快速檢測是有需要。另外，再多1名89歲確診老婦離世，第五波疫情累計9,134宗死亡個案。