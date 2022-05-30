重建九龍城「龍城」區 市建局︰留150億十年推行

九龍城衙前圍道和賈炳達道一帶(「龍城」區)將「變天」！市區重建局將重建及更新上址一帶。行政總監韋志成表示，「龍城」區計劃規模和工作範疇遠超一般重建項目，將預留超過150億元在未來10年推行計劃，單是收購項目內1,000個住宅及100間地舖，開支已涉100億元。
韋志成發表網誌指，「龍城」區礙於網格式的街道設計及部分舊樓涉「One-house」限制性契約等問題，過住私人發展商多以「見縫插針」式單幢式樓宇主導，令區內規劃「碎片化」，當局單靠拆樓重建，無法達到居民想改善街道環境提升新舊區的連接等願景。
韋志成謂，市建局引用「規劃主導」的模式，重整規劃和布局，如地盤整合拓展地下空間，興建地下停車場，料兩個項目合共提供約660個公眾泊車位；額外提供超過1,200個住宅、商舖及社區設施使用的附屬泊車位，解決區內缺乏泊位問題。
項目將衙前塱道和南角道納入主地盤，連同搬遷社區設施後騰出的土地，料上址一帶可改劃成綠化行人步道和市集廣場等。九龍城街市搬到賈炳達道公園部分用地新建的政府綜合大樓，新大樓的規模是現時社區設施的三倍。
增住宅地積比
「龍城」區項目，是市建局首個「融合策略」市區更新項目，即融合重建、復修、保育及活化策略；並應用「住宅和非住宅地積比互換」新規劃工具，將住宅地積比上限，由7.5提升至8，非住宅就由1.5降低至1，適量減少商業樓面面積及體積，避免「蛋糕式」的商業基座設計，營造臨街小舖布局，加強特色店舖林立的地區形象。
區內亦有不少舊樓，韋志成稱，市建局會在龍城區首度試行「小區規劃復修」模式，為南角道至打鼓嶺道一帶大廈，從驗樓、公用地方維修和外牆飾面更新等提出解決方案。另外，未有物業管理公司管理的「單幢式樓宇」，局方研究如何應用「聯廈聯管」概念，幫助不同的單幢樓業主共聘一間物業管理公司，減省管理員長駐大廈的需要，共同分擔成本。市建局正研究鼓勵樓宇業主設立「維修儲備基金」，其中一個方向是在業主供款初期，由市建局提供額外存款利息，增加業主設立基金的積極性。
市建局就小區內所有唐樓作初步評估，當中數幢位於主地盤內，但未有歷史建築評級，將研究如何修復和活化，以保留其建築特色。就今次更新重建，重整賈炳達道公園布局，配合重建項目內各項綠化及擴闊行人路等措施，將連成一個由美東邨、九龍寨城公園、賈炳達道公園、新重建項目至啟德發展區一體化綠化步行空間。