重建九龍城「龍城」區 市建局︰留150億十年推行

九龍城衙前圍道和賈炳達道一帶(「龍城」區)將「變天」！市區重建局將重建及更新上址一帶。行政總監韋志成表示，「龍城」區計劃規模和工作範疇遠超一般重建項目，將預留超過150億元在未來10年推行計劃，單是收購項目內1,000個住宅及100間地舖，開支已涉100億元。

韋志成發表網誌指，「龍城」區礙於網格式的街道設計及部分舊樓涉「One-house」限制性契約等問題，過住私人發展商多以「見縫插針」式單幢式樓宇主導，令區內規劃「碎片化」，當局單靠拆樓重建，無法達到居民想改善街道環境提升新舊區的連接等願景。

韋志成謂，市建局引用「規劃主導」的模式，重整規劃和布局，如地盤整合拓展地下空間，興建地下停車場，料兩個項目合共提供約660個公眾泊車位；額外提供超過1,200個住宅、商舖及社區設施使用的附屬泊車位，解決區內缺乏泊位問題。

項目將衙前塱道和南角道納入主地盤，連同搬遷社區設施後騰出的土地，料上址一帶可改劃成綠化行人步道和市集廣場等。九龍城街市搬到賈炳達道公園部分用地新建的政府綜合大樓，新大樓的規模是現時社區設施的三倍。