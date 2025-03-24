重建獲市建局調遷 享專屬家居設計 兼善里劏房長者︰新居如天堂

沖涼「由頭淋落腳」的暢快，似最平常不過生活，但對患病兼行動不便的吳伯而言，以這種舒適方式洗澡卻屬久違享受。吳伯夫婦居長沙灣兼善里的百餘呎劏房十多年，由於浴室狹小無法擺放浴椅或容納照顧者；吳伯跌傷後持續8個月只能以濕布抹身清潔；因舊樓無升降機，無法自行外出，社交生活被迫中斷。隨着兼善里重建及安居改善計劃支持下，吳伯夫婦年初獲市建局安置到長沙灣新居，並獲度身訂造家居設計，吳太「收樓」時看到新居，激動落淚形容「這裡就像天堂般。」

兼善里內的大廈樓齡已逾60年，樓宇失修問題層出不窮。大廈內劏房林立，居住的家庭超過1,500個，包括65歲的吳伯與74歲的妻子。吳伯2023年底先後接受頸椎手術及確診鼻咽癌，完成電療療程後在家中休養期間跌倒，意外後需要長期卧床。由於大廈無升降機，無法以輪椅出入，出院後，除定期回醫院覆診及做物療治療，只能長時間留在百餘呎的劏房，完全失去正常社交生活。另方面，劏房的浴室既不能放置浴椅坐著洗澡，亦無法容納照顧者協助淋浴，吳伯日常只能由照顧者以濕布為他抹身。

市建局於2021年公布重建兼善里，隨著陸續完成收購計劃內單位，吳氏夫婦因合符「上樓」資格，獲市建局調遷安置，惡劣生活環境終迎來轉機，二人1月搬進長沙灣的新居，大廈不單有升降機，更有無障礙設施，吳伯在妻子和親友的協助下外出，重拾久違的社交生活。 新居公用設施大為改善外，夫婦參與市建局的「樂齡安居」家居改善計劃，由職業治療師作針對性的家居評估，再由聖公會福利協會的室內設計師按評估、二人身體狀況及未來需要設計新居，添置長者友善設備。

為方便兩老需要，團隊為吳伯配備家居輪椅，並因移動需要而設計單位的空間布局。在客廳、睡房、走廊和浴室加設扶手，浴室使用趟門，加設防滑條和摺疊式浴椅；單位配備小夜燈，減低因昏暗而跌倒受傷的機會。除切合身體機能設施，亦考慮心靈需要，如在吳伯的床邊特別設計飾物櫃，用作放置珍藏物品和相片。 裝修工程完成後，吳太前往驗樓發現美觀及實用設施，難掩喜悅之情，並激動落淚稱「居住在劏房多年，從來不敢想像可擁有這麼舒適的居住環境，這裡就像天堂一樣。」搬到新居的吳伯亦重新享受真正洗澡樂趣，他笑言：「很久沒有被水『由頭淋落腳』的感覺，很爽。」

社工︰整體生活質素大幅改善 負責跟進吳氏夫婦個案的救世軍市區重建社區服務隊社工黎先生指，這個雙老家庭在搬遷後的生活質素明顯改善。即使吳伯的身體狀況難以逆轉，但新居的大廈設有升降機，讓他能自主出入，閒時到社區逛街或參加活動，重建社交網絡，有利身心健康。