重慶大廈命案｜14歲烏克蘭籍少年疑吸食過量毒品伏屍賓館　警以涉嫌疏忽照顧及販毒拘捕3人 (更新)

【12月19日09:45更新】尖沙咀重慶大廈上周六(17日)發生命案，一名14歲烏克蘭籍少年被發現倒斃在一間賓館房間內。警方調查後相信死者偕同15歲本地友人到重慶大廈，探望一名56歲巴哈馬籍男子後，疑因服毒過量死亡。警方至今先後拘捕3人，包括一對本地父子，而死者親友今日(19日)在警員陪同下到葵涌殮房認屍。

據了解，死者在港出生及成長，與涉案的15歲本地少年為朋友關係，相信因為毒品與涉案56歲男子相識，警方不排除涉案3人曾在賓館房間內一同吸毒，14歲少年確實死因有待驗屍確定。至於56歲男子為巴哈馬籍，持有「行街紙」，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」及「容許處所作吸食危險藥物之用」被捕。15歲本地少年則涉嫌「販運危險藥物」被捕，正被扣留調查；本地少年的47歲父親，亦涉「販運危險藥物」被捕。