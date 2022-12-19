重慶大廈命案｜14歲烏克蘭籍少年疑吸食過量毒品伏屍賓館　警以涉嫌疏忽照顧及販毒拘捕3人 (更新)

【12月19日09:45更新】尖沙咀重慶大廈上周六(17日)發生命案，一名14歲烏克蘭籍少年被發現倒斃在一間賓館房間內。警方調查後相信死者偕同15歲本地友人到重慶大廈，探望一名56歲巴哈馬籍男子後，疑因服毒過量死亡。警方至今先後拘捕3人，包括一對本地父子，而死者親友今日(19日)在警員陪同下到葵涌殮房認屍。
據了解，死者在港出生及成長，與涉案的15歲本地少年為朋友關係，相信因為毒品與涉案56歲男子相識，警方不排除涉案3人曾在賓館房間內一同吸毒，14歲少年確實死因有待驗屍確定。至於56歲男子為巴哈馬籍，持有「行街紙」，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」及「容許處所作吸食危險藥物之用」被捕。15歲本地少年則涉嫌「販運危險藥物」被捕，正被扣留調查；本地少年的47歲父親，亦涉「販運危險藥物」被捕。
死者與友人凌晨進入賓館房間僅友人離開
西九龍總區刑事總部署理高級警司(行動)鍾雅倫今日(19日)凌晨交代案情，他指警方在上周六(17日)早上9時許接獲重慶大廈一間賓館的負責人報案，指收到其中一間的56歲男租客通知，指1名14歲少年在房內昏迷不醒，救護員趕抵證實該名少年已經死亡。警方翻查閉路電視片段後，發現死者於上周六(17日)凌晨3時許，偕同另一名本地少年一同進入涉案賓館房間，並與該名56歲男租客共處數小時。直至當日(17日)早上6時許，該名本地少年獨自離開，其餘兩人則一直沒有離開房間，直至警方接獲報案。
西九龍總區重案組探員經過深入調查後，在昨晚(18日)約8時於牛頭角區尋獲該名15歲本地少年，在他住所內搜獲超過720克懷疑可卡因，市值約70萬元。由於警方在賓館房間內同樣搜獲懷疑吸食毒品工具，警方初步相信案件與毒品有關，不排除3人曾在房間內一同吸毒。