重慶大廈錶舖千萬元劫案 拘3人未起回贓物3賊在逃

警方油尖警區助理指揮官(刑事)警司賈錦琳昨簡報案件表示，上周六(25日)下午約3時，重慶站購物商場二樓發生一宗持械行劫案，4名戴頭盔、穿反光衣的南亞裔男子，手持兩把利刀進入錶行打劫，瞬即掠去店內46隻手錶，包括45隻勞力士和一隻百達翡麗(PATEK PHILIPPE)、約3.7萬元現金及1部手提電話，總值超過1,000萬，其後逃離現場。而當時店內有一名店舖負責人、兩名職員及兩名顧客。

尖沙咀重慶大廈內鐘錶店上周六(25日)遇劫，遭掠去約值1千萬、46隻名錶，警方至今拘捕3人，正追查失物下落。警方表示，仍追緝3名在逃匪徒，以及主謀，初步相信匪徒年約20至30歲，身高1.7至1.8米，呼籲市民提供線索。

賊人離開商場即登上一輛黑色Vellfire七人車，沿彌敦道，經梳士巴利道再向九龍公園徑，進入連翔道往西九龍方向逃去。油尖警區重案組接手調查，初步調查發現，除當日匪徒乘坐逃走的黑色七人車，案發前還有另一輛黑色豐田私家車同行。兩部車曾在荃灣區水塘路邊出現，兩車已尋獲，當中昨早在錦田發現涉案的Vellfire七人車。

警方於周日(26日)至周一(27日)在深水埗、上水先後拘捕3人，包括持香港身份證和行街紙的兩名巴基斯坦裔男子，懷疑是其中一部涉案私家車的車主和司機；以及一名印度裔男子，疑為其中一名犯案匪徒，3人分別報稱無業、商人及地盤工人，年齡介乎30歲至43歲。警方暫未起回賊贓，並追緝3名在逃賊人，以及主謀。