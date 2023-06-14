重推私人參建居屋「樂建居」 選址柴灣東涌 市價六五折出售

何永賢(中)表示，「樂建居」的意思是希望大家一齊參與興建，令市民安居樂業。 (林俊源攝)

政府推出私人參建居屋先導計劃，命名為「樂建居」，模式分為公開招標和私人土地形式。政府在2023/24年度先推出3幅政府土地以供發展商投標，包括面積1.4公頃的東涌第122區新填海地，料可提供1,600個單位，今年底招標；以及面積約0.5公頃的柴灣祥民道的未平整用地，料提供約700個單位，明年第一季招標；兩個項目最快2028至2029年落成。第三幅土地因涉技術問題，將適時公布。

去年《施政報告》提出重啟私人參建居屋計劃，政府昨公布計劃細節；本年度先推出3幅政府用地，選址包括東涌和柴灣，兩地合共可2,300個單位，同時鼓勵發展商改劃其擁有非住宅土地興建，住宅部分須補回三分一地價。單位售價將固定在市價六五折，買家資格和轉讓限制與居屋看齊，政府將不會回購未售出單位。房屋局長何永賢指，定價折扣考慮一籃子因素，期望可鼓勵發展商在設計、配備上予更多創意，又指計劃較政府自行興建居屋可節省2至10個月。首批私人參建居屋料最快2028至29年落成。

實用面積須不少於280方呎

發展商亦可申請改劃其擁有的非住宅土地如農地以興建居屋，住宅部分須補回三分一地價，非住宅部分則補回十足地價。所有單位的實用面積須不少於280方呎，至少七成單位的實用面積不少於375方呎，各項目的單位數量均設下限。

發展商須負責地盤平整和基建工程，並且興建福利及社區設施，相關費用可從地價扣除。為確保單位的質素，政府或房委會都不會回購未售出單位，發展商須聘請獨立檢查人士進行最後驗收工作。發展商亦要於指明時限內一次過推出所有單位發售；如有未售出單位，發展商作另一輪推售，或補地價後在私人市場放售。

單位將以市價六五折出售，折扣較最新一期居屋的六二折少，但買家資格和轉讓限制均與居屋看齊。惟發展商改劃土地的項目，買家資格可作微調，如主要提供予長者、年輕家庭等，但須經房屋局長批准。而發展商可自行向準買家提供按揭安排，當局方會與香港按揭證券有限公司商討，向買家提供按揭保險，讓他們取得更高按揭成數。

房屋局長何永賢表示，政府用地交由發展商興建居屋，可較當局自行興建節省2至10個月；售價折扣則參考一籃子因素，包括市民期望，亦與居屋折扣率相近。她期望可鼓勵發展商在設計、配備上，予市民更多創意。但如質素不能接受，發展商須修繕妥當，否則當局不用發出「滿意紙」以完成交易。

房協助審核申請者資格

將協助審核申請者資格的房協，對「樂建居」表示支持，指已初步與政府磋商，並樂意在處理市民申請事宜方面給予協助；又稱房協亦有協助其他機構處理資助出售房屋的申請及資格審核工作的先例。