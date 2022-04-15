重新開放｜西九M+增可攀爬藝術裝置 限定店售懷舊玩具小食

西九文化區M+博物館將於下周四(21日)配合政府放寬社交距離措施重開，並為市民提供「食玩買」新體驗。博物館除重新開放館內藝術展覽，北天台花園亦將正式對外開放，園內重現多個美日裔藝術家野口勇的裝置作品。M+商店亦設立「美樂士多」限定店，展出深受歡迎的懷舊小食和玩具，部分店方收藏已久、上世紀的玻璃汽水樽和絕版玩具更限量發售，有意收藏的市民可將兒時回憶和歷史「買」回家。

M+博物館去年開幕初期、直至第五波疫前出現前，大樓3樓僅開放南天台花園，北天台花園則於下周四起首次對外開放。M+又與美國紐約野口勇博物館合作，在北天台花園設立「M+遊戲地景」，重現已故日裔藝術家野口勇的多件裝置作品，包括60年代為日本橫濱「兒童之國」製作的「遊玩金字塔」、結合圓形、三角形、六邊形設計的多邊雕塑「Octetra」等。有關裝置作品並非「眼看手勿動」，市民可隨意觸摸和攀爬。

M+商店亦設立「美樂士多」限定店，展出深受歡迎的懷舊小食和玩具，包括戒指糖、眼鏡朱古力豆、花占餅、豬仔錢罌、發泡膠飛機等，收藏已久的飲品樽和絕版玩具更限量發售，如有30年前的雪碧1公升玻璃汽水樽，店內限售一件，售價700元；八十年代的綠寶橙汁玻璃樽則每個350元。