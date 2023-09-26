重案組查西九致命工業意外 陳國基︰無證據證明承辦商依足法規

西九龍柯士甸道西地盤致命工業意外，兩名在地底設施工作的工人疑吸入沼氣暈倒，通宵被困翌日早上才被人發現，送院後證實死亡；消息指，有工程人員未完成安全評估就離開。警方重案組探員接手，昨到涉事地盤及附近一帶調查，據指探員之後帶走多人協助調查。政務司長陳國基表示，警方會從刑責方向調查，已向兩名職員錄取口供，如有證據會提出檢控。

大批重案組探員昨中午到地盤搜證，港鐵亦派員到場協助及講解地盤情況；其後警方帶同涉事工程承辦商的兩名職員重返現場助查。探員曾登上附近天橋視察，了解地盤區域劃分及出入安排，及後在地盤帶走多人協助調查，警方將調查意外是否牽涉人為疏忽及刑責。

消息指，兩名水喉工人郭伙記(61歲)及劉浩祥(63歲)均有20年管道工作經驗，上周六原定工作時間為朝7晚6，為港鐵更換商場圓方冷氣系統海水冷卻喉管。二人當日早上10時進入管道，有工程人員未完成安全評估就離開。至下午4時，有地盤管理人員發現工地無人開工，曾向二判了解，但據指當時管道出入口閘門已鎖，故未有懷疑仍有人留在管道，之後工人放工離開。其中一名家屬因發現事主失聯，曾致電事主及相關僱主不果，至翌日早上才成功聯絡到僱主，並揭發事故。 消防到場將困在6米深管道內兩名工人救出，當時他們已昏迷，送院後證實不治。消息指，消防在場檢測到地底硫化氫濃度超標，死者懷疑硫化氫中毒。但上址閉路電視只拍到地盤出入口，暫時未知誰鎖上管道入口。

據了解，勞工處初步認為現場屬密閉空間，現行法例有列明如何處理。政務司長陳國基昨表示，已指示警方從刑事調查事件，正向承辦商職員錄口供。他指，「無證據證明承辦商有依照法例所規定的去做，包括合資格的人士做風險評估；第二將評估報告放在工作點當眼地方；第三，這些工人要受過適當訓練，及配備適合保護裝置，我相信如承辦商按照法例指引，昨天的案件不會發生。」強調若有證據必定檢控，而勞工處會巡查全港所有密封式地盤。