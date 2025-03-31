重用餐具 |科大生創餐具租借公司 以獎賞鼓勵環保好習慣

環保是普世價值，但要在生活中實踐環保理念，往往需要扭轉過往的日常習慣，並且付出額外的時間或金錢成本，難免會令普羅大眾覺得費時失事，久而久之便會漸漸放棄。因此，如何逆轉公眾心中「環保等同麻煩」的負面印象，已然成為所有環保企業必須面對的課題。有些人會嘗試為大眾降低實踐環保的成本，減少不便，亦有人會為環保行為創造更多誘因，讓大眾能夠自發建立良好習慣，共襄善舉。 港產環保企業ReCube以租借餐盒及餐具予大眾為主要業務：ReCube會將可重用餐盒及餐具寄放於合作餐廳中，只要客戶在餐廳購買外賣，即可借用ReCube的餐盒餐具，減少使用即棄用具，用餐過後無需洗淨便可直接歸還餐廳，待ReCube人員定期到場收回清洗，簡單便捷：「香港人重視效率，環保措施往往不受待見。但我認為兩者其實不衝突，只要找到合適方法，可以幫到大家省資源，又不會造成不便。」

創業初期親力親為洗飯盒 ReCube創辦人之一Kelvin大學修讀計量金融，疫情期間曾經歷居家隔離，當中的經歷引發他反思港人運用即棄餐具的文化：「當時一日三餐都叫外賣，加上政府呼籲垃圾累積幾天才一次過扔棄，結果家中即棄餐具堆積一地，令當時的我為之震撼，同時思考如何減少運用即棄產品。」往後日子，Kelvin都嘗試避免選用即棄餐具，成功建立環保習慣，但當他想將理念推廣到身邊的朋友，朋友總以會無法改變習慣為由婉拒。 此時，Kelvin留意到租借手機充電器的生意日益盛行，認為參考這個商業模式推出重用餐盒服務，大有可為，遂籌組團隊，成立ReCube。團隊於2022年進行首次實地試驗，於科技大學三家學生飯堂，試業一個月：「當時ReCube手機應用程式和借還程序都尚在完善中，團隊成員更要親力親為，坐在學生飯堂一邊收取現金，一邊管理可重用飯盒的借出及歸還，每日完結後，團隊更要把一個又一個飯盒收走，自行清洗，以待之後重用。」

推廣環保理念 緊記審視「推」與「拉」 在校園試行一段短時間後，Kelvin發現反應不俗，便嘗試將業務推廣到市面。在往後短短一年，他與團隊一同與不同餐廳東主聯絡，尋求合作機會。回憶那段日子，Kelvin認為最困難的挑戰，莫過於初期港人對「租借餐具」毫不認識，要由零開始逐步解說，建立意識：「相較鄰近地區，如台灣、日本，香港在重用餐具方面起步較慢，對餐廳老闆和食客需要多花心思解釋。」 現時Recube於全港有超過42家合作商戶，當中包括連鎖咖啡店及連鎖米線店，同時亦開展了按次收費的活動租借服務，大受歡迎。在發展的路途上，Kelvin認為要審視「推」與「拉」 ，才能讓環保事務逐步融入市民生活中：「『推』即是要把將顧客推開的因素，唯有將之減少，理念才會走進每個人心中。」Kelvin認為，港人現時聽到環保，免不了會覺得麻煩，又不符成本效益，因此他努力令使用ReCube服務的門檻降低，例如用完的餐盒不用洗，直接歸還餐廳即可、APP介面儘量簡單等：「至於『拉』則是指提供誘因，為了拉近與顧客的距離，ReCube在應用程式內增加了積分獎賞兌換系統，客人租借了數次餐具後，可以用積分換領不同綠色產品。」