重視安全與效率 提升工程質量 Milwaukee為工具帶來革命性方案

著名專業電動工具品牌美沃奇（Milwaukee）電動工具香港產品市場推廣經理曾啟槐表示，地盤施工現場危機四伏，因此配備安全性高的電動工具，確實能有效減低意外的發生，同時又能提升效率。Milwaukee不斷研發具創新性又能減少噪音及振動風險的現場施工解決方案，M12 FUEL和 M18 FUEL靜音液壓起子機和減振設計，可以減少工序時產生的噪音或振動，更好地保障用家的安全。

減少震動以外，施工現場經常會出現工具纏繞、操作失誤以及跌落所產生的急性傷害，Milwaukee自家研發旳無線解決方案、Autostop自停功能及Rapidstop速停功能，都能提升工地的安全性。Milwaukee的M12、M18及MX Fuel無線系統，配備超過250種產品方案，提升生產力、自由度，以及減少由汽油所推動的有線工具所帶來的潛在風險，更可避免有害排放、噪音、振動及汽油工具保養等問題。至於Autostop技術，會偵測到工具擺放位置，當工具反轉時會即時自動停止運作；Rapidstop則是在釋放啟動開關後快速停止工具運轉，兩項技術均可減低工具意外所帶來的傷害。

曾啟槐續指，個人安全及健康同樣是減少意外發生的重要因素。Milwaukee是少數配備個人安全配件的工具品牌，當中包括護目鏡、防割手套等；施工期間難免產生大量塵埃，品牌的鎚鑽及磨機均搭載獲專業認證的防塵技術裝置，可減低90%塵埃產生，保障工人健康。另外，前述的無線電池系統，亦全面消除廢氣排放的影響。曾啟槐更分析，香港市場較受歡迎的產品，包括Impact Wrench扳手系列及Packout模組工具箱收納系統，可見香港市場重視效率、自由度及收納效果，反映在工業安全方面仍然有推廣發展的空間。

提升工地施工效率，亦有助減少能源及建材損耗，及保障工人安全。曾啟槐指出，現時香港工程工具市場，超過九成均為汽油工具，且汽油工具有較多潛在危險，在個人安全以外，排放的氣體亦對工人及環境構成傷害。相反，鋰電池電動工具則較少危險，發展亦處於起步階段，未來將有可觀的發展，亦同時為工地安全帶來革命性的正面作用。