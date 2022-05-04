重返校園｜逾二千學校復課 45師生呈陽性

全港幼稚園、幼兒中心和中學昨起分階段恢復面授課堂，衛生防護中心指連同小學等，昨共有約2,000間學校復課，當中45名學生和教職員呈報陽性，但強調只有18人是昨早檢測陽性，與中心前日估計相若。有幼稚園學生家長稱，昨特意提早約20分鐘起床作準備，亦有學童十分期待回校上課。

衛生防護中心接獲學校呈報37名學生和8名教職員確診，分別來自3間幼稚園、23間小學、14間中學和2間特殊學校，當中3間學校錄得兩宗個案，包括兩間昨才復課的中學，以及一間在不同班級有兩宗個案的小學，其餘39間各只有1宗。

未是時候檢討回校前快測

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮前日推算，復課首日個案應有約10至20宗。他昨解釋，45宗當中只有18人是昨早檢測呈陽性，其餘27人都在長假期內確診，只是當時未能向學校呈報。

所有學生上課前都要進行快速測試，九龍塘一間幼稚園的學生家長表示，孩子自農曆年起未曾回校，對於可重返校園感興奮，亦有家長昨早花約半小時為孩子做檢測。特首林鄭月娥稱，復課學校的陽性比率較低，又強調學生回校前須檢測非永久要求，惟未是時候檢討做法。