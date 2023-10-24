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2023-10-24 04:30:33
日報

重陽長假近70萬人北上 分析：掃墓+經濟疲弱 在港消費持續低迷

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北上消費

重陽長假近70萬人北上 分析：掃墓+經濟疲弱 在港消費持續低迷

一連三日的重陽節長假昨完結，不少市民續趁長假北上消費。長假首兩日(21及22日)合共88.1萬香港居民出境，如扣除機場及港珠澳大橋等，料前往內地最少有68.6萬人次；而長假首天錄得約46.7萬人次出境，創通關後出境港人單日最高數字，扣除機場及郵輪碼頭等出境人次，其餘13個管制站至少錄得42.6萬人次北上或赴澳門，打破中秋節及十一國慶長假單日(9月30日)的38.1萬人次紀錄。政府及商界近月一連串「吸客」在港消費的活動，似乎仍未發揮作用。批發及零售界立法會議員邵家輝則認為，市民北上掃墓致出境人數增加屬正常；同時建議當局未來籌劃夜繽紛活動時須引入更多元商品及表演；飲食業界人士則指，宏觀經濟疲弱致消費持續低迷。

根據入境處數字，周六共錄得60.2萬人次出境，當中香港居民佔46.7萬人次，若扣除機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭數字，只計前往內地的港人，料已達36.5萬人次。入境方面，周六錄36.2萬人次往香港，周日亦錄45.2萬人次，兩日共錄81.4萬人次，惟大部分是港人入境，且主要經羅湖、落馬洲支線等管制站，相信是由內地返港。

內地客入境方面，周六錄得10.7萬人次、周日則錄7.9萬人次，即兩日約共18.7萬內地旅客來港；由此計算，在剛過去的周六、日，北上港人(最少68.6萬人次)較內地來港旅客多約2.7倍，本港在「留客」及「吸客」兩方面似乎都未見顯著改善。

重陽長假港人北上人流又見新高，邵家輝認為，許多市民重陽節期間須北上掃墓，且「九加二」(粵港澳大灣區城市)的旅遊方式日趨普及，因此出境人數增加實屬正常。他續指，重陽節出境人數較中秋國慶長假高，是因為當時有國慶煙花等活動吸引港人留港。因此，香港若要吸引港人及旅客在港消費，須有不同活動作配合。邵家輝亦建議當局籌劃夜繽紛活動須引入更多元的商品及表演，並多舉行演唱會、無人機表演等先前受好評的活動；而商戶推折扣優惠，且要多加宣傳，「要令啲人知道喺香港買嘢有折扣」。

北上消費

重陽節長假首天錄得約46.7萬人次出境，創通關後出境港人單日最高數字。(鍾式明攝)

黃傑龍：經濟好 自然多人出街食飯消費

優質旅遊服務協會主席、從事飲食業的黃傑龍亦表示，單看重陽節數字港人北上似乎比其他假期更嚴重，但「這個(情況)有歷史因素」。他指出，很多港人的祖籍均在內地，所以清明及重陽回鄉掃墓，特別是過去幾年疫情關係，很多人都沒有回鄉掃墓，故「今年人數特別多亦屬合理」。黃傑龍又指出，過去半年港人出境旅遊比旅客入境高，已經成為明顯的社會現象，加上香港過去幾年人口持續下跌，包括本地人移居外地(包括大灣區)、外國駐港人員離港到其他地方工作，形成飲食業在內的本地消費疲弱。他又認為，餐飲業在疫後面對的經營困難，主因宏觀經濟疲弱，香港股市樓市特別疲弱同時要跟隨美國加息等因素，以致嚴重消費低迷，「飲食零售屬於與經濟高度掛鈎的行業，經濟好自然多人出街食飯消費。」

崔定邦望連串活動助吸旅客

至於旅遊業界對重陽節北上潮則抱有正面看法。旅遊促進會總幹事崔定邦認為，北上消費人潮可提高跨境交通運量，可以未來聖誕、除夕倒數有大量人流進出入境作好準備。他又指出，香港未來將有美酒佳餚巡禮、工展會、冬日嘉年華等多個活動舉行，相信這些活動不但可以吸引旅客，同時留住港人。

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