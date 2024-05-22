野生動物保護修訂草案三讀通過 禁止餵飼範圍擴至野鴿 擴大執法人員人選類別

禁止餵飼野生動物的現行規定擴展至野鴿 (資料圖片/鍾式明攝)

《野生動物保護修訂草案》今日(22日)於立法會三讀通過。草案將禁止餵飼野生動物的現行規定擴展至野鴿；將非法餵飼野生動物的刑罰，由罰款一萬元提升至罰款10萬元及監禁一年，及就非法餵飼罪行引入定額罰款機制，金額訂為5,000元。另外，負責就禁餵規定執法的人員除了現時《條例》所訂的警務人員和漁農自然護理署人員外，還將包括食物環境衞生署、房屋署和康樂及文化事務署的人員，讓其在各自職權範圍內的地方執法。《條例草案》將於今年八月一日生效。

是環境及生態局長謝展寰二讀辯論時表示，《條例草案》已擴大政府執法人員的人選類別。至於部門會委任那些人員執法，接下來漁護署會和各部門商討；另外，漁護署亦聯同各執法部門制訂具體的執法指引，為執法人員安排全方位的培訓，涵蓋辨認野生動物和野鴿、搜集證據的程序及標準等；亦會按需要組織聯合執法行動，確保執法有效及標準一致。漁護署亦會根據定額罰款通知書小冊子的尺寸定制執法人員的委任書，方便執法人員隨身攜帶及出示。

就在私人地方執法問題，謝展寰指，如果收到有市民在私人地方或處所非法餵飼野生動物和野鴿的舉報，漁護署的執法人員會展開調查，包括與相關人士會面，收集有關資料及證據。如有需要，執法人員亦會要求相關物業管理處提供協助。如有足夠證據，執法人員會向相關人士提出檢控。