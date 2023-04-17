金像獎2023｜英華女校：電影拍攝過程中　無意進行強迫拍攝或偷拍

花上10年攝製的紀錄片的《給十九歲的我》在爭議聲中奪得第41屆香港電影金像獎最佳電影獎，英華女學校發表聲明指，對評委的肯定表示感謝，但由於校方於2月已決定退出遴選，因此沒有派代表出席頒獎禮。校方表示，向金像獎主辦方表達真誠歉意，並感謝主辦方連月來的協助和體諒。

聲明指，紀錄片的拍攝時間長達10年，拍攝初衷是透過紀錄學校重建和學生的成長經歷，探討教育的意義。校方感謝校友兼導演張婉婷、監製黃慧及製作團隊，在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝，亦要感謝片中6位年輕校友多年來的參與。拍攝團隊多名成員均是導演及監製的同期校友，均是出於對母校和學妹的愛護，多年來也一直無償參與拍攝工作，她們的付出值得充份肯定。校方重申，紀錄片的拍攝過程中，團隊是本著被拍者同意和知情下的原則進行拍攝，絕無意進行強迫拍攝或偷拍，校方亦容許同學在拍攝期間退出。