金像獎2023｜英華女校：電影拍攝過程中　無意進行強迫拍攝或偷拍

花上10年攝製的紀錄片的《給十九歲的我》在爭議聲中奪得第41屆香港電影金像獎最佳電影獎，英華女學校發表聲明指，對評委的肯定表示感謝，但由於校方於2月已決定退出遴選，因此沒有派代表出席頒獎禮。校方表示，向金像獎主辦方表達真誠歉意，並感謝主辦方連月來的協助和體諒。
聲明指，紀錄片的拍攝時間長達10年，拍攝初衷是透過紀錄學校重建和學生的成長經歷，探討教育的意義。校方感謝校友兼導演張婉婷、監製黃慧及製作團隊，在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝，亦要感謝片中6位年輕校友多年來的參與。拍攝團隊多名成員均是導演及監製的同期校友，均是出於對母校和學妹的愛護，多年來也一直無償參與拍攝工作，她們的付出值得充份肯定。校方重申，紀錄片的拍攝過程中，團隊是本著被拍者同意和知情下的原則進行拍攝，絕無意進行強迫拍攝或偷拍，校方亦容許同學在拍攝期間退出。
郭偉倫：電影獲獎實至名歸 可惜未能公映
導演張婉婷未有出席頒獎禮，她感謝業界對電影的肯定，又感謝所有參與拍攝的同學，感謝她們面對自己及觀眾的勇氣，並指拍攝這部紀錄片今生無悔。因病缺席的監製黃慧感謝參演同學的慷慨，願意分享自己的成長過程；又請觀眾祝福張婉婷，指張婉婷經歷了多個月「無可理喻」的折騰。聯合導演郭偉倫上台領獎時表示，評審以電影的藝術成分和內容作出判斷，認為今次得獎是實至名歸，但可惜電影未能公映，相信大家觀看親身感受後，可以作較公允的評論。