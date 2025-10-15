金價持續高企 兩男子典當假金鏈被捕　涉14萬元

兩名男子於7月至9月到當舖典當假金鏈。警方根據線報及深入調查後，於13至14日一連兩日展開執法行動，於觀塘及長沙灣區拘捕兩名分別27及54歲本地男子，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」。

警方留意到有不法分子試圖以高仿真度的金器於不同當鋪進行典當。黃大仙警區重案組第二隊偵緝督察岑思朗表示，經過調查鎖定兩名目標男子，他們於7月至9月期間，曾6次將仿真度高的金器分別於九龍及新界區不同的當鋪進行典當，其中3次成功，涉及款項14萬元。