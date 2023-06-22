金城贊助「沙田龍舟競賽—金城鑽禧盃」 龍舟傳統增強團隊精神和歸屬感 留住建造界人才軟技巧

建造業是以人為本的行業，需要大量人才來為巿民和社會建設所需。創立於1963年的金城營造集團（下稱「金城」），一直積極建設香港及參與各項社區活動，參與每屆的龍舟競渡便是集團的傳統，活動成為讓員工發揮團隊精神的重要舞台，更成功增加員工對企業的歸屬感，成為留住建造界人才軟技巧。 鼓勵員工積極參與康體活動 為慶祝集團成立60周年的重要里程碑，金城特別於今年贊助6月22日舉行的「沙田龍舟競賽 — 金城鑽禧盃」，為連串的周年慶祝活動拉開序幕，同時亦貫徹和體現金城鼓勵員工積極參與康體活動，促進與員工和業界夥伴互動和交流的理念。除了組織員工隊伍參與，更廣邀客戶及業界友好派出龍舟隊伍，在這特別的競渡場上加強工作以外的聯繫，共建更深友誼，並分享鑽禧的喜悅。

復辦「沙田龍舟競賽」 「金城鑽禧盃」矚目 金城行政總裁王紹恆太平紳士表示：「金城非常重視員工的身心健康，積極推動個人以至整個社會的可持續發展。鼓勵員工在工餘時間參與各類型康體活動是達到以上目標的重要舉措之一，讓同事們消閒放鬆之餘，更可促進不同部門的交流，有助建立團隊精神及正向工作態度，加強凝聚力。今天舉行的『沙田龍舟競賽—金城鑽禧盃』，特別高興能夠邀得一眾客戶及業界同儕一同參與，與我們同慶金城60周年的重要時刻。」 今年的「沙田龍舟競賽」是繼2020年後首次復辦，現場氣氛份外熾熱，於上午舉行的「金城鑽禧盃」更是備受矚目的賽事。金城派出旗下康體會的龍舟隊參賽，更邀請了合作無間的業界夥伴包括俊和發展集團、機電工程署、中電、港鐵、建造業議會及香港建造業分包商聯會等參賽。

運動健兒悉力以赴 終獲殊榮 成績令人鼓舞 哨聲一響，激烈的賽事隨即展開，現場龍鼓震天，健兒全情投入、悉力以赴，各隊支持者在岸邊吶喊打氣，歡笑聲不絕於耳。經過一輪龍爭虎鬥後，最後由機電工程署龍舟及划艇隊率先衝線奪冠，亞軍、季軍及殿軍則分別為中電合力龍、金城龍舟隊及港鐵龍舟隊。頒獎典禮上，金城行政總裁王紹恆太平紳士向得獎隊伍頒發獎盃，並向所有參賽隊伍頒贈紀念品。此外，金城龍舟隊亦於「建造業議會企業盃」中勇奪殿軍，成績令人鼓舞。

金城龍舟隊盡顯員工上下一心 金城龍舟隊成立已有11年歷史，不但讓員工在工餘時享受運動樂趣，同時促進不同部門及職級的同事之間的交流，增加他們對金城的認同及歸屬感，更有效地留住人才。 金城龍舟隊每屆均有參加龍舟賽事，賽事停辦多年，隊員要重拾以往水平難免要下苦功，但憑藉堅毅意志與眾志成城的精神，隊員風雨不改地加以操練，再加上金城上下的鼎力支持，鬥志分外高昂，狀態亦恢復過來。