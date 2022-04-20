金宵大廈2｜評電視劇被批「雙重標準」 平機會：說法極度偏頗

近日無綫《金宵大廈2》涉外傭的情節引起非議，平機會主席朱敏健上周五受訪時曾談及事件。對於有媒體評論指會方對「族內歧視」立法工作並不積極，且鮮有就內地人受歧視發言，但對電視台一套劇集卻「急不及待發聲」，做法是「雙重標準」，平機會今日(21日)發聲明指有關說法極度偏頗，可能令市民對平機會的角色及工作有嚴重誤解。

平機會表示，已先後就「族內歧視」進行研究，去年3月已把相關法律研究報告遞交予政制及內地事務局考慮。而局方去年10月曾表示，當局爭取在現屆政府任期內完成研究，再交立法會審議修訂法例。

就平機會主席朱敏健提及有關劇集，會方指朱是應電台邀請接受訪問，並不是「急不及待發聲」。會方稱，這是傳媒恆常的運作，邀請相關嘉賓在節目作回應或解釋，透過大氣電波作公眾教育。由於議題涉及歧視、騷擾及中傷，故此平機會把握訪問機會，表達對議題的看法。

強調非「人云亦云」

就評論指稱平機會「人云亦云」，會方指說法是極度偏頗，歪曲事實，強調朱敏健提出了客觀的分析，清楚指出不應單以塗啡皮膚來作出判斷，反之應以整體劇集來作評論，更指出其中兩場戲中的對白可能會令人感到不舒服或對某族群做成負面標籤。

平機會又指，過往亦曾多次就內地人在香港受到歧視的情況公開發聲，更曾多次發出新聞稿解釋有關行為可能違反法例。

平機會又希望，公眾在討論歧視議題時不要標籤化和一刀切，而應該理性分析；討論的方向和目的應該是尋求解決問題的方法，而不是製造矛盾和加劇衝突。平機會相信，通過討論及務實的交流，社會各方面都能上正面的一課。平機會又希望今次發稿，可讓公眾明白會方的立場和工作，避免不必要的誤會。