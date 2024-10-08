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2024-10-08 11:24:58

金庸百年誕辰紀念任哲雕塑展結束 逾40萬人次參觀 10.23起金庸館外展郭靖雕像

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香港文化博物館舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，昨日（十月七日）圓滿結束，吸引超過四十萬人次參觀。圖示《郭靖》和《黃蓉》雕像，稍後《郭靖》雕像將移至博物館地下大堂「金庸館」外展出。(政府新聞處)

香港文化博物館舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，昨日（十月七日）圓滿結束，吸引超過四十萬人次參觀。圖示《郭靖》和《黃蓉》雕像，稍後《郭靖》雕像將移至博物館地下大堂「金庸館」外展出。(政府新聞處)

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香港文化博物館為紀念文壇巨匠查良鏞百年誕辰舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，昨日(7)圓滿結束，累計有逾40萬人次參觀，廣受市民及旅客歡迎。

首個獲正式授權的雕塑藝術展

展覽是全球首個獲正式授權的金庸經典武俠人物雕塑藝術展，獲得查良鏞博士家人及明河社鼎力支持。雕塑家任哲將金庸筆下5本小說中共22位家喻戶曉的小說人物，塑造成充滿力量的雕塑，並由藝術家黃宏達及其團隊創作多媒體裝置，引領觀眾深入金庸的武俠世界。為了延續是次展覽，展覽聯合策展人、穀雨文化發展基金創辦人方圓明將其中的郭靖和黃蓉雕像捐贈予博物館作永久收藏，而《郭靖》雕像將於1023日起在博物館的「金庸館」外展示。

香港文化博物館舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，昨日（十月七日）圓滿結束，吸引超過四十萬人次參觀。圖示觀眾參觀展覽。(政府新聞處) 香港文化博物館舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，昨日（十月七日）圓滿結束，吸引超過四十萬人次參觀。圖示觀眾參觀展覽。(政府新聞處) 香港文化博物館舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，昨日（十月七日）圓滿結束，吸引超過四十萬人次參觀。圖示觀眾參觀展覽。(政府新聞處) 香港文化博物館舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，昨日（十月七日）圓滿結束，吸引超過四十萬人次參觀。圖示《郭靖》和《黃蓉》雕像，稍後《郭靖》雕像將移至博物館地下大堂「金庸館」外展出。(政府新聞處)

文化博物館內設金庸館

「金庸館」自2017年成立，透過逾300組展品介紹金庸的早期事業、創作歷程及對香港流行文化的影響。珍貴展品包括由金庸以14部長篇及中篇小說書名的第一個字組成的對聯、珍貴的《天龍八部》新修版修訂手稿、早期連載小說的報章、金庸收藏的圍棋及棋盤，還有電視劇主題曲唱片、電影宣傳海報、小說插畫等，館內亦展出由查良鏞博士家人捐贈予博物館作永久收藏的金庸半身像。

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香港文化博物館舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，昨日（十月七日）圓滿結束，吸引超過四十萬人次參觀。圖示配合展覽的「俠影如今七十載 — 尋跡金庸小說的多元宇宙」講座。(政府新聞處) 香港文化博物館舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，昨日（十月七日）圓滿結束，吸引超過四十萬人次參觀。圖示參加者於配合展覽的「大俠現身 — 雕塑工作坊」，與手工製作的迷你《楊過》雕塑合照。(政府新聞處) 香港文化博物館舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，昨日（十月七日）圓滿結束，吸引超過四十萬人次參觀。圖示漢服夜遊活動。(政府新聞處) 香港文化博物館內的「金庸館」常設展覽，透過逾三百組展品介紹金庸的早期事業、武俠小說創作歷程及其小說對香港流行文化的影響。(政府新聞處)

展覽期間亦推出了多個相關節目，包括特設的金庸小說閱讀區、由著名家學者主持的講座、工作坊，以及漢服夜遊活動。在館內的2樓展示空間亦有《文又得武又得》經典武俠劇服飾道具展覽，讓參加者認識金庸作品內所蘊含的文化內涵，以及其對華人世界的影響力。

 