金庸百年誕辰紀念任哲雕塑展結束 逾40萬人次參觀 10.23起金庸館外展郭靖雕像

香港文化博物館為紀念文壇巨匠查良鏞百年誕辰舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，昨日(7日)圓滿結束，累計有逾40萬人次參觀，廣受市民及旅客歡迎。 首個獲正式授權的雕塑藝術展 展覽是全球首個獲正式授權的金庸經典武俠人物雕塑藝術展，獲得查良鏞博士家人及明河社鼎力支持。雕塑家任哲將金庸筆下5本小說中共22位家喻戶曉的小說人物，塑造成充滿力量的雕塑，並由藝術家黃宏達及其團隊創作多媒體裝置，引領觀眾深入金庸的武俠世界。為了延續是次展覽，展覽聯合策展人、穀雨文化發展基金創辦人方圓明將其中的郭靖和黃蓉雕像捐贈予博物館作永久收藏，而《郭靖》雕像將於10月23日起在博物館的「金庸館」外展示。

文化博物館內設金庸館 「金庸館」自2017年成立，透過逾300組展品介紹金庸的早期事業、創作歷程及對香港流行文化的影響。珍貴展品包括由金庸以14部長篇及中篇小說書名的第一個字組成的對聯、珍貴的《天龍八部》新修版修訂手稿、早期連載小說的報章、金庸收藏的圍棋及棋盤，還有電視劇主題曲唱片、電影宣傳海報、小說插畫等，館內亦展出由查良鏞博士家人捐贈予博物館作永久收藏的金庸半身像。