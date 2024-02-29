金庸百年誕辰　郵政3.14發行「俠之大者」特別郵票 (多圖)

郵政3月14日發行以「金庸小說人物II──俠之大者」為題的特別郵票及相關集郵品。圖示小版張。(政府新聞處圖)

今年是香港已故著名作家金庸(原名查良鏞)的百年誕辰，香港郵政表示，為紀念查良鏞的超卓成就，再度以「金庸小說人物II──俠之大者」為題發行一套6枚郵票、3張郵票小型張及相關集郵品，以著名雕塑家任哲的雕塑作為藍本，呈現金庸筆下部分重要小說人物的全新形象，有關「金庸小說人物II──俠之大者」為題的特別郵票及相關郵品將在3月14日(周四)發售。

這套特別郵票由黃嘉文先生設計，包括一套6枚郵票及兩張10元郵票小型張，分別展示了8個家傳戶曉的金庸小說人物，包括《射鵰英雄傳》的郭靖、歐陽鋒和黃蓉、《笑傲江湖》的令狐冲和任我行、《天龍八部》的喬峯，以及《神鵰俠侶》的楊過和小龍女。為紀念金庸百年誕辰，20元郵票小型張展示了查良鏞博士的肖像及其雕塑，特別採用立體壓印及金色燙壓，令郵票更顯精緻。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」即日（29日）起發售「金庸小說人物II──俠之大者」正式首日封。這套特別郵票及相關郵品將於3月14日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封、郵資已付圖片卡(空郵郵資)及珍藏套裝只限在集郵局發售。有關詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及「郵購網」流動應用程式查閱。

文化博物館3.16舉辦雕塑展

另外，香港文化博物館將由3月16日開始舉辦「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，透過任哲的雕塑，呈現小說人物的武功和經典場景；中環愛丁堡廣場亦會有「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．江湖雕塑展」，展出由任哲以金庸筆下角色創作而成的大型雕塑。