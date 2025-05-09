金毛男屯馬綫「上電」疑食太空油　搖頭晃腦如醉酒未能站穩

社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。

社交平台Threads昨日（7日）流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。

身體不受控抽動

有關片段相信拍攝於一列屯馬綫列車內，以及美孚站和元朗站月台，分享片段的網民表示「下一站 太空」，懷疑他吸食太空油毒品，又指該名金毛男最終被港鐵職員帶走。