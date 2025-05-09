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2025-05-09 11:10:32

金毛男屯馬綫「上電」疑食太空油　搖頭晃腦如醉酒未能站穩

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社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。

社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。

社交平台Threads昨日（7日）流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。

身體不受控抽動

有關片段相信拍攝於一列屯馬綫列車內，以及美孚站和元朗站月台，分享片段的網民表示「下一站 太空」，懷疑他吸食太空油毒品，又指該名金毛男最終被港鐵職員帶走。

社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。 社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。 社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。 社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。 社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。 社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。 社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。 社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。 社交平台Threads流傳多條片段，一名染金髮、手部有紋身的黑衫男子，在港鐵屯馬綫車廂和月台懶理其他乘客和職員，公然拿着一支電子煙「上電」吞雲吐霧，被指疑吸食太空油毒品，期間男子步至月台後，如飲醉酒般扶着欄杆才能勉強站穩。

片段可見金毛男在屯馬綫車廂公然吸食電子煙，吞雲吐霧悠然自得，即使看見有人拍攝亦沒作反應。男子之後變得眼神空洞，表情木納，其後不但搖頭晃腦，身體似不受控地抽動，未能坐穩。港鐵職員接報到場進入車廂尾隨，男子下車走到月台後如飲醉酒般未能站穩，需要抓緊護欄，他竟在月台座位繼續吸煙，其間多名港鐵職員站一旁監視。

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港鐵：職員曾制止 男子最後離開

片段流傳後引起熱議，不少網民質疑該名男子吸食太空油，「又做太空人」、「太空戰士」、「好快升仙」、「點解食太空油果班好似特別猖狂，成日俾人影到係交通工具食」、「真人實測，連企都企唔穩」。

港鐵表示相信事件發生於5月7日晚上約8時，屯馬綫元朗站職員收到乘客反映，指一列往烏溪沙方向列車上有男乘客吸煙，職員在荃灣西站找到該名乘客，並全程跟隨他到美孚站，其間有制止他吸煙，該名乘客最後折返荃灣西站離開。根據《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。
 

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