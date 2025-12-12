金管局余偉文料宏福苑按揭問題複雜 何鉅業︰重建涉逾40億

大埔宏福苑大火善後工作接踵而至，其中大廈維修或重建工作和按揭問題均相當複雜。金管局昨表示，銀行業界正與保險業和法律界，研究宏福苑部分單位的按揭安排，稱要看保險、重置安排，以及涉及的法律程序，然後才會有方案。至於重建方面，有建造業界料重建需4年涉超過40億元 ，建議由房委會收回業權及統籌。
金管局總裁余偉文表示，大埔宏福苑火災涉及的按揭問題非常複雜，正與政府、保險、銀行和法律界密切聯繫及討論，要視乎保險及重置安排，以及是否涉及法律的程序，之後才能提出方案解決。余偉文提到，業界已推出兩輪合計11項支援措施，包括六個月按揭還款寬限期等，讓各方有空間研究如何處理往後的貸款，如災民有需要進一步銀行服務支援，將會繼續推出不同措施。
社會關注如何為居民重建家園，香港測量師學會會長、樓宇安全學會會長何鉅業昨分析指，7座受大火波及的樓宇中，首先起火的數座損毀較為嚴重，但有個別單位影響較輕，故專業技術人員，現階段亦難以完成全面評估，判斷進行加固修復還是拆卸重建，長遠仍須倚賴詳細的技術檢驗作評估。
原址重建至少需時4年以上
何鉅業續指，修復受損較嚴重樓宇的經濟效益可能不高，而損害較輕的樓宇則情況不一。他認為，工程從設計、招標到興建等至少需時4年，涉款達40至50億元。原址重建未必是最佳方案，因火災造成嚴重傷亡，居民或不願重返原址，加上原址重建至少需時4年以上，仍須處理善後、業權及公契等問題。若於附近覓地重建，則須評估高密度住宅對排污、噪音、火警風險等影響。
另外，大埔宏福苑援助基金新增一項向宏福苑全數業主提供一次過的10萬元補助，即自主業主前後收兩筆各10萬元補助。傳有人火災後擬低價購入宏福苑，政務司副司長卓永興表示，業主須證明火災當天持有物業，當局會在土地註冊處核實資料。