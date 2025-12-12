金管局余偉文料宏福苑按揭問題複雜 何鉅業︰重建涉逾40億

大埔宏福苑大火善後工作接踵而至，其中大廈維修或重建工作和按揭問題均相當複雜。金管局昨表示，銀行業界正與保險業和法律界，研究宏福苑部分單位的按揭安排，稱要看保險、重置安排，以及涉及的法律程序，然後才會有方案。至於重建方面，有建造業界料重建需4年涉超過40億元 ，建議由房委會收回業權及統籌。

金管局總裁余偉文表示，大埔宏福苑火災涉及的按揭問題非常複雜，正與政府、保險、銀行和法律界密切聯繫及討論，要視乎保險及重置安排，以及是否涉及法律的程序，之後才能提出方案解決。余偉文提到，業界已推出兩輪合計11項支援措施，包括六個月按揭還款寬限期等，讓各方有空間研究如何處理往後的貸款，如災民有需要進一步銀行服務支援，將會繼續推出不同措施。