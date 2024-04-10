金管局推出保障消費者防詐騙約章2.0　助公眾防範信用卡騙案等

金管局去年推出《保障消費者防詐騙約章》，今天宣布與銀行公會推出《保障消費者防詐騙約章2.0》，獲超過230間金融機構及商戶參與，當中包括銀行、保險、餐飲、零售等，擴大《約章》的覆蓋範圍，進一步協助公眾防範信用卡騙案及其他數碼詐騙。 《約章2.0》聚焦4項主要原則，協助公眾識別信用卡騙案和其他數碼詐騙，以防範冒充金融機構及商戶發送的釣魚詐騙訊息。參與機構承諾不會透過任何即時電子訊息向客戶發送超連結，於線上索取客戶的銀行、信用卡、投資、保險及強積金帳戶或其他重要個人資料，和承諾傳遞防詐騙的教育訊息。

提醒公眾切勿胡亂「撳link」 金管局總裁余偉文表示，今年再接再厲推出《約章2.0》，邀請更多金融機構及來自不同行業的商戶參與，進一步凝聚各方力量，共同提升防範數碼詐騙的力度及成效。金管局期望隨着《約章》深入各行各業，更廣泛地涵蓋市民大眾日常生活的接觸面，再配合金管局各項防詐騙措施，多管齊下加強市民防範騙案的能力。金管局提醒公眾切勿胡亂「撳link」，在處理任何可疑連結時都要保持謹慎，提防受騙。

保監局：維持公眾對保險業信心 保監局行政總監張雲正指，歡迎金融監管機構作出共同努力，他表示：「《約章》是一項跨界別的倡議，充份顯示我們攜手打擊數碼詐騙和欺詐行為的決心。保監局會致力維持一個可信且便利的環境，讓正常商業交易得以進行，從而維持公眾對保險業的信心。」