金管局推網銀安全ABC 防騙措施加強網上銀行安全

近年電子騙案愈發猖獗，隨著人工智能AI技術進步，騙徒更開始利用生成式人工智能(GenAI)等科技，進行更難被識破的詐騙。為減低詐騙風險，金融管理局昨向銀行發出通函，推出3項加強網上銀行安全，簡稱「網銀安全ABC」的防騙指引，涉及「App內認證」、「Bye bye高危功能」及「Cancel可疑轉帳」，以進一步防範並打擊數碼詐騙。香港銀行公會及多間銀行表示支持。
金管局要求銀行在處理用戶登入網上銀行及進行高風險交易時，以銀行手機App認證取代SMS一次性密碼(OTP)；綁定或重新綁定流動裝置，如客戶更換手機時，須通過人臉識別技術認證，或親身到分行驗證；允許客戶選擇停用提高轉帳限額及新增收款人功能；並參與可疑帳號警示機制，確保客戶在高危交易前，顯示10秒或以上。
措施會陸續推出，料在今年第四季完成系統準備並全面實施，而今季將率先實施允許客戶選擇停用提高轉帳限額及新增收款人功能，及高危交易前的可疑帳號警示。至於綁定流動裝置時須通過人臉識別技術認證及App內認證，銀行則要分別在第三及第四季內提供相關服務。
銀行業界表支持
多間銀行表示支持金管局所推出的新措施。其中，中銀香港指因應近年電子渠道詐騙交易上升，公司將全力配合金管局的反詐騙工作，並推出相關措施，包括加強綁定支付卡到非接觸式手機支付服務的保障措施、推出「人工智能互動短訊」協助客戶識別可疑交易、配備7x24「防欺詐專隊」監控高風險交易等。滙豐亦回應指，會全力支持三項新措施以加強網上銀行保安，公司將會把有關措施融入服務框架中，以確保所有客戶獲得更安全的使用體驗。
香港銀行公會歡迎金管局宣布的三項新措施，以進一步加強對客戶的保障，打擊詐騙活動。銀行業界與金管局及警方一直保持緊密合作，以對抗層出不窮的詐騙罪行。