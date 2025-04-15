金管局推網銀安全ABC 防騙措施加強網上銀行安全

近年電子騙案愈發猖獗，隨著人工智能AI技術進步，騙徒更開始利用生成式人工智能(GenAI)等科技，進行更難被識破的詐騙。為減低詐騙風險，金融管理局昨向銀行發出通函，推出3項加強網上銀行安全，簡稱「網銀安全ABC」的防騙指引，涉及「App內認證」、「Bye bye高危功能」及「Cancel可疑轉帳」，以進一步防範並打擊數碼詐騙。香港銀行公會及多間銀行表示支持。

金管局要求銀行在處理用戶登入網上銀行及進行高風險交易時，以銀行手機App認證取代SMS一次性密碼(OTP)；綁定或重新綁定流動裝置，如客戶更換手機時，須通過人臉識別技術認證，或親身到分行驗證；允許客戶選擇停用提高轉帳限額及新增收款人功能；並參與可疑帳號警示機制，確保客戶在高危交易前，顯示10秒或以上。