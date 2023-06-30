金管局銀行公會推消費者防騙約章 銀行商戶承諾不向客戶發超連結

市民不時從短訊中收到各種推廣優惠資訊，但網絡世界卻被騙徒利用；消費者一不留神誤墮釣魚SMS詐騙陷阱，有可能被盜取個人及信用卡資料。金管局今年首5個月已收到519宗有關詐騙及金融犯罪的投訴，接近去年全年的投訴量(555宗)。金管局及香港銀行公會推出「保障消費者防詐騙約章」，23間發卡銀行及15間大型商戶承諾，不會透過任何即時電子訊息(例如手機短訊、WhatsApp、微信等)向客戶發送超連結，要求他們於線上提供個人和信用卡資料。
參與機構包括香港電訊The Club、yuu、易賞錢、香港郵政、HKTVmall、順豐速運香港、屈臣氏等，除承諾不會透過信息向客戶發送超連結外，亦會積極利用其平台提醒客戶提防可疑訊息並提供機構的聯繫方式以便客戶查詢身份真偽；同時培訓前線員工，更有效處理懷疑受騙客戶查詢。以「撳Link前要三思」的口號，提醒大眾保護好個人資料，不要輕易點入訊息中的超連結，避免誤墮陷阱。
昨出席啟動活動的郵政機構、網購商戶及銀行代表強調不會透過手機短訊、電郵或即時通訊軟件提供網頁超連結，要求市民提供個人、信用卡資料或繳付費用，呼籲市民不要輕易點進短信中的超連結。
382宗涉信用卡未經授權交易投訴
騙徒多以金錢如優惠、中獎等手機短訊利誘受害者按入釣魚連結，藉此盜取市民信用卡資料等。金管局副總裁阮國恒表示，今年首5個月已收到519宗有關詐騙及金融犯罪的投訴，當中382宗涉及信用卡未經授權交易，接近去年全年的投訴量。他提醒市民於網絡上作任何交易前，應確保以正式渠道登入官方網站或應用程式，不要透過連結進行交易；同時需核實對方身份，不要隨便提供信用卡資料、一次性密碼等敏感資料。強調若市民有懷疑，可透過電郵或電話向相關公司核實，亦可致電防騙熱線18222。
銀行業將推「一鍵鎖卡」功能即停用信用卡
金管局總裁余偉文表示，上周二已與銀行業界提出33項措施，從4個範疇提升信用卡客戶保障。而銀行公會主席孫煜補充，該33項措施現已逐步落實，銀行業將加強信用卡保障措施，例如容許客戶管理和調整無卡交易的信用限額，提供「一鍵鎖卡」功能，以便客戶盡快暫停信用卡，最快月底推出，並在未來半年全面落實。