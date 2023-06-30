金管局銀行公會推消費者防騙約章 銀行商戶承諾不向客戶發超連結

市民不時從短訊中收到各種推廣優惠資訊，但網絡世界卻被騙徒利用；消費者一不留神誤墮釣魚SMS詐騙陷阱，有可能被盜取個人及信用卡資料。金管局今年首5個月已收到519宗有關詐騙及金融犯罪的投訴，接近去年全年的投訴量(555宗)。金管局及香港銀行公會推出「保障消費者防詐騙約章」，23間發卡銀行及15間大型商戶承諾，不會透過任何即時電子訊息(例如手機短訊、WhatsApp、微信等)向客戶發送超連結，要求他們於線上提供個人和信用卡資料。

參與機構包括香港電訊The Club、yuu、易賞錢、香港郵政、HKTVmall、順豐速運香港、屈臣氏等，除承諾不會透過信息向客戶發送超連結外，亦會積極利用其平台提醒客戶提防可疑訊息並提供機構的聯繫方式以便客戶查詢身份真偽；同時培訓前線員工，更有效處理懷疑受騙客戶查詢。以「撳Link前要三思」的口號，提醒大眾保護好個人資料，不要輕易點入訊息中的超連結，避免誤墮陷阱。

昨出席啟動活動的郵政機構、網購商戶及銀行代表強調不會透過手機短訊、電郵或即時通訊軟件提供網頁超連結，要求市民提供個人、信用卡資料或繳付費用，呼籲市民不要輕易點進短信中的超連結。