金融峰會再多一嘉賓「甩底」　東方匯理CEO因緊急家庭原因無法來港

金管局宣布，國際金融領袖投資峰會在今日（1日）正式開幕，並更新日程，當中新增內地政策環節，有發表中國金融監管機構的觀點的嘉賓，包括有人行、中證監及銀保監的高層播放預錄訪談，至於近日相關有銀行家缺席，相關講者名單亦有微調，包括除了早前花旗及黑石高層因確診缺席，改由其他高層頂替，東方匯理行政總裁Valérie Baudson原定講者亦不見在更新名單上，至今累計5名嘉賓「甩底」。

累計 5名嘉賓先後「甩底」

在最新日程的專題討論環節中，黑石集團改由首席財務官兼高級董事總經理Michael Chae出席，花旗集團改由個人銀行及財富管理首席執行官Anand Selvakesari出席，至於巴克萊行政總裁C.S. Venkatakrishnan已表示有臨時工作安排會缺席，而資本集團董事長兼首席執行官Timothy Armour，以及東方匯理行政總裁Valérie Baudson，未有在最新日程內。其中據悉資本集團Timothy Armour因為身體不適，不會出席峰會。

據東方匯理回覆本地傳媒查詢時表示，行政總裁Valérie Baudson因為緊急家庭原因，需要推遲來港計劃，並取消所有亞洲訪問。

設 內地政策環節 人行行長等預錄方式參與

在內地政策環節，由金管局總裁余偉文主持，並由人民銀行行長易綱、中國銀保監會副主席肖遠企、中國證監會副主席方星海，以預錄訪談形式，分享中國金融監管機構的觀點。

金管局表示，為期3日的活動匯聚超過200位來自全球約120家金融機構的國際及地區負責人，當中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表，機構類別涵蓋銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對冲基金和保險公司等各個金融界別，金管局總裁余偉文會致歡迎辭，特首李家超會發表主題演講。