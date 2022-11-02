金融峰會｜李家超：香港最壞時間已過　連接內地與世界獨特優勢無可取代

國際金融領袖投資峰會一連3日在香港舉行，特首李家超今早(2日)在峰會上致辭，表示香港最壞的時間已經過去，「一國兩制」和法治是香港重要基石，強調香港連接內地與世界獨特優勢是無可取代。
引習近平稱「一國兩制」會持續實施
李家超指，現時全球都面對不明朗時期，3年的疫情影響了經濟和生活，地緣政治動盪，加上通脹等因素，令經濟面對好多困難。但他指香港過去經歷的動盪時期已經過去，社會已經復常，由亂入治，香港有獨特優勢，「一國兩制」是香港的基石，過去25年在港實施。他引述中國國家主席習近平七一回歸的講話，指「一國兩制」會持續實施，保持原有資本主義制度長期不變。
他續指，香港擁護資本主義，亦有普通法，與以前一樣鞏固，「一國兩制」下，法治在香港是獨立的，基本人權包括言論自由、新聞自由及集會自由等受到《基本法》保障，《基本法》亦保障國際公民政治權利在香港會獲得遵守，不會改變。他強調在「一國兩制」下，香港具有聯繫環球和與內地的獨特優勢，形容這些優勢只會在香港找到，無可替代。
指世界經濟重心「由西轉東」
李家超又指，世界經濟重心已由西向東移，香港有人才，基建及技術，幫助內地企業和資金走出去，同時吸引國際資金進入區內，香港將成為國際公認的中西文化交流樞紐。同時，他邀請參與今次峰會的人士，到故宮博物館參觀，並且觀賞已停辦3年的國際七人欖球賽，他相信有關活動將為大家帶來不同體驗。