金融峰會｜李家超：香港最壞時間已過　連接內地與世界獨特優勢無可取代

國際金融領袖投資峰會一連3日在香港舉行，特首李家超今早(2日)在峰會上致辭，表示香港最壞的時間已經過去，「一國兩制」和法治是香港重要基石，強調香港連接內地與世界獨特優勢是無可取代。

引習近平稱「一國兩制」 會持續實施

李家超指，現時全球都面對不明朗時期，3年的疫情影響了經濟和生活，地緣政治動盪，加上通脹等因素，令經濟面對好多困難。但他指香港過去經歷的動盪時期已經過去，社會已經復常，由亂入治，香港有獨特優勢，「一國兩制」是香港的基石，過去25年在港實施。他引述中國國家主席習近平七一回歸的講話，指「一國兩制」會持續實施，保持原有資本主義制度長期不變。