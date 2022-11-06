金融峰會 | 陳茂波：峰會展示香港復常 須擴大發展容量

為期三日的國際金融領袖投資峰會早前結束。財政司司長陳茂波指，峰會向世界展示香港的開放和復常，而目前最迫切是增加投資和經濟驅動力，同時吸引企業、招攬人才，亦要加強基礎建設投入、擴大香港的發展容量和承載力。

陳茂波在網誌中引述與會者稱，峰會的不同環節讓他們更深入掌握到更多環球金融市場狀況及發展的一手資訊，並可直接了解內地金融監管機構領導的觀點與內地政策思路，以及香港金融市場的現況。

與會者認為，峰會裡的討論和同行之間的交流，讓他們更切實感受到香港作為國際金融中心的獨特優勢，包括香港巿場監管制度化、規則清晰透明、政策執行具連貫性和一致性；與內地市場的獨特聯繫，以及相關的多元投資和風險管理工具，更有利於他們部署及開展在香港、內地及亞太區市場的業務和投資。

陳茂波指，不少與會人士這幾天的行程安排非常緊湊，除了參與投資峰會，還安排了與在港的區域總部團隊內部會議，商議未來的發展大計，並與客戶及合作夥伴會面，可謂一舉多得。他指，明年香港將繼續舉行投資峰會，繼續強化這個高端金融交流平台在全球金融界所發揮的作用。

陳茂波又表示，在應對各種風險之際，全球若能繼續開放合作、互惠共贏，將讓全球各地更有韌力應對經濟起伏。這在世界百年未有之大變局加速演進，世界經濟復蘇動力不足之時，更是關鍵所在。他引用國家主席習近平在第五屆中國國際進口博覽會開幕式上致辭所指，「以開放紓發展之困、以開放匯合作之力、以開放聚創新之勢、以開放謀共享之福」，稱香港只要積極有為、前瞻部署、全力以赴，全面準確貫徹落實「一國兩制」原則，必然將迎來繁榮發展的未來。