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2023-12-12 12:18:20

金融服務界列出6種常見金融騙案手法　呼籲市民提防

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金融服務界列出6種常見金融騙案手法　呼籲市民提防(李睿哲攝)

金融服務界列出6種常見金融騙案手法　呼籲市民提防(李睿哲攝)

近期金融騙案有上升趨勢，根據警方統計數字，受害人更包括投資顧問、會計師、測量師等。同時，亦有虛擬資產交易平台涉嫌詐騙。金融服務界舉行記者會，列出6種常見金融騙案手法，包括假扮知名人士、唱高散貨、虛假網站、虛假應用程式、套現時被要求繳交手續費及建立曖昧關係(又稱「殺豬盤」)，希望市民提防。

另外，金融服務界又列出5個懷疑金融騙案的跡象，包括自稱持牌人士，但未能在證監會網頁/持牌手冊查閱；要求投資者轉款至個人戶口；未有提供交易資料；陌生的電郵及短訊，要求點擊指定連結；在網上搜索，能輕易找到類似騙案。

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李惟宏指詐騙伎倆大同小異

金融服務界立法會議員李惟宏表示，近期一些利用虛擬資產,在社會造成哄動的金融騙案,其手法其實與過去的騙案大同小異，都是利用高回報,以及失實唱高的手法,去誘使投資「入金」,然後以高昂的手續費或是故意延遲退款,令到投資者無法取回本金。因此,公眾不應只聚焦於相關投資產品,而是騙徒利用某些詐騙伎倆,這種現象已在社會存在多年。

除了近期虛擬資產騙案,金融服務業界亦關注網上大量假扮知名人士的投資廣告、虛假網站或應用程式,以及俗稱「殺豬盤」的騙案。業界希望政府透過加強投資者教育,讓市民能及早洞悉騙案。預防方法方面，李惟宏表示在投資時,投資者應使用持牌機構,以及向持牌人士獲取投資建議, 而非相信網上的所謂投資KOL。因為持牌人是受監管機構監管,若有任何違反專業操守或證券及交易條例,投資者都可以循合法渠道向證監會投訴。

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貴金屬同業協會主席唐桂坤表示,過去有不少騙徒利用交易「倫敦金」去騙取投資者,而「倫敦金」本質並不是詐騙的產品,而是在市場有高知名度因而被利用。實際上,騙徒若冒認金銀業貿易場的會員,其交易紀錄不會在貿易場查證到,建議市民在交易貴金屬投資應選用貿易場的機構。

未來業界將會加強合作,共同推廣投資者教育包括舉辦講座,給予建議政府及監管機構,以及加強防騙宣傳,以幫助市民預防騙案,阻止騙徒橫行。

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