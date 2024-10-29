金融科技周天價早餐 沙嗲牛麵菠蘿油要呢個數 網民諷「才俊價」︱Ray Online

今年香港金融科技周一連5日在亞博館舉行，除了是迄今規模最大的一屆，場館內的餐飲「天價」更引起網民關注。(網上圖片)

今年香港金融科技周(Hong Kong FinTech Week)昨日（28日）起一連5日在亞博館舉行，預計吸引超過35,000名參會者、逾800位世界級演講嘉賓及700間參展商參與，除了是迄今規模最大的一屆，場館內的餐飲「天價」更引起網民關注，似乎只有一眾「金融才俊」先食得起。

現場餐牌可見，一份早餐價格由120蚊至170蚊不等，最「平」的120蚊3號餐有魚蓉肉碎粥、油條，以及豬腸粉，連一杯奶茶或咖啡(凍飲另加5蚊)。至於1號餐沙嗲牛肉麵配菠蘿油，連一杯奶茶或咖啡，就盛惠125蚊，旁邊仲有括號標明寫住用大光麵。至於最貴的4號餐有鮮火龍果粒、水果乳酪配烤南瓜甜椒薄餅卷，盛惠170蚊。對比「天價」早餐，午餐價錢相對「抵食」，由125蚊至190蚊不等。190蚊最貴兩個餐，分別係芝士煙肉焗細新薯配烤豬排骨，同埋蟹肉金菇伊麵配炸雞翼加楊枝甘露。

500ml支裝水賣30蚊

至於全日供應餐牌有忌廉鮮吞拿魚酸瓜菜沙律三文治，盛惠170蚊，美式熱狗亦要60蚊，全場最平係迷你鬆餅同500ml支裝水係最平，分別30蚊埋單。

網民諷「倫敦茶記都冇咁貴」

網民對此熱議，有人認為「咁小氣，百幾蚊個早餐，凍飲仲要加錢」，亦有人認為「其實都過百蚊，我覺得凍飲真係唔洗加$5咁少，可以進取啲」、「睇完早餐覺得午餐算合理」、「其實不嬲呢啲會塲全世界都咁貴㗎啦，又冇人迫你食，做乜好似發現新大陸咁」。

與海皇粥店10蚊放題「相映成趣」

亦有人指「劏客之都」、「金融才俊價」、「大光麵要加個括號，唔識以為係好嘢」、「去得fintech嘅，個個都係金融才俊，又點會志在百幾蚊一碗大光麵呀？求其0.001個bitcoin都唔止呢個價啦！」、「搭返車去東涌食」、「貴係正常，預你出公數」、「話哂係金融界，呢個價係值得擁有嘅」、「倫敦茶記都冇咁貴」，另有人提及海皇粥店推10蚊放題，指兩件事實「相映成趣」。

