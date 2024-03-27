金記冰室新界7分店結業 徐汶緯︰受北上消費牽連

港人北上消費熱潮下，本地餐飲及零售業大受影響。餐飲集團金記冰室自年初起已有7間新界分店結業，而上水分店於周一(25日)被拍賣行在門外貼上公告，以及登報拍賣餐廳內的家具設備。金記餐飲集團主席徐汶緯回覆本報表示，7間分店結業的決定與港人北上及香港經濟大環境有關，並形容今次是「壯士斷臂」。 金記自年初起已有7間新界分店結業，徐汶緯昨稱，相關分店營業額較其他分店少兩至三成，經衡量後決定結業，「之後會集中去返油尖旺區、西九個啲地區」，並形容「集團今次作出決定係壯士斷臂」。

金記冰室上水分店周一閉店因壞爐頭 上水新都廣場金記冰室周一(25日)被拍賣餐廳內的家具設備，而當日餐廳亦未有營業。徐汶緯則回應稱，餐廳「壞爐頭」昨已「整好爐頭」並重開，又指事件「已處理好」。對於拍賣行公告及廣告一事，他則指沒有回應。 就將部分分店結業是否與港人北上熱潮有關，他稱，受不同因素影響，港人北上是其中一個原因，並指自通關後，本港經濟復甦未如預期，而內地旅客消費力亦稍遜疫前。徐汶緯2月接受商台節目訪問指，內地旅客消費改變，網上的旅遊攻略教旅客「精明消費」，透露曾有旅客到冰室用膳只會「兩三個一人一個菠蘿包，一杯熱奶茶就算數」。