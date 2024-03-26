金記冰室7間新界分店結業　受港人北上消費牽連　徐汶緯：壯士斷臂

自去年香港與內地通關後，香港掀起新一波北上消費熱潮，惟情況影響本地餐飲業。本地餐飲集團金記冰室自年初起已有7間新界分店結業，而上水分店於周一（25日）被拍賣行在門外貼上公告，以及登報拍賣餐廳內的家具設備。金記冰室主席徐汶緯回覆《am730》表示，7間分店結業的決定與港人北上及香港經濟大環境有關，又形容今次是「壯士斷臂」。

形容7分店結業如「壯士斷臂」

金記冰室自年初起已有7間新界分店結業，徐汶緯向本報回應，「集團今次作出決定係壯士斷臂」。他說，因新界分店營業額較其他店兩至三成，經衡量後決定結束營業，「之後會集中去返油尖旺區、西九個啲地區」。據網上圖片及報章內容顯示，上水新都廣場金記冰室周一（25日）被拍賣餐廳內的家具設備，而當日餐廳亦未有營業。記者就事件向徐汶緯查詢，他表示餐廳今天已「整好爐頭」重開，又指事件「已處理好」。對於拍賣行公告及廣告一事，他卻指沒有回應。

港人北上消費影響生意

記者問及徐汶緯，結業會否跟港人北上熱潮相關，他表示，有不同因素影響，而港人北上消費亦是一個其中原因影響生意，他又指，自通關後，本港經濟恢復亦與預期不一，而內地旅客消費力亦稍遜疫前。

此外，今年2月徐汶緯在商台節目的訪問中，曾指內地遊客消費力薄弱，現時網上的旅遊攻略教旅客「精明消費」，旅客到冰室用膳只會「兩三個一人一個菠蘿包，一杯熱奶茶就算數」。

徐汶緯重申現金流「非常穩定」

有關公司現金流及旗下「麗香園冰室」欠薪一事，徐汶緯指，與「還息不還本」計劃沒有關係，重申現金流「非常穩定」，目前亦已處理好問題，是由於臨近新年而導致未及時處理。