金鐘站東鐵綫大叔擋車門 遭推出月台倒地

港鐵東鐵綫列車停在金鐘站月台時，一名大年大叔阻擋車門關閉，職員到場處理，期間車內有人疑一腳把大叔推出跌到月台。大叔倒地後表示要報警，及後一名男乘客下車與職員及大叔處理事件(Threads)

社交平台瘋傳影片，指港鐵東鐵綫列車停在金鐘站月台時，有一名中年大叔大吵大鬧圖阻擋車門關閉，一名港鐵職員到場處理，期間車內有人疑把大叔推出跌到月台。大叔倒地後表示要報警，及後一名男乘客下車與職員及大叔處理事件，最終列車順利開出。

港鐵表示根據記錄，上周六晚上約9時半，金鐘站職員曾協助處理一宗乘客爭執事件，一名男乘客報稱身體不適，由救護員送往醫院治理，事件交由警方跟進。港鐵處理事件期間，車站職員在場維持秩序，以減少對其他乘客影響，事件並未對列車服務造成影響。

警方表示，上周六(10月25日)晚上9時許接獲一名男子報案聲稱被打，警員到場發現男子身上有酒氣，他清醒送瑪麗醫院檢查。

黑衣男下車處理事件 稱「我唔識佢㗎」

社交媒體流傳的影片長逾一分鐘，見到當時為晚上9時半，東鐵綫月台有列車正關閉，一名疑似醉酒大叔疑與車內人士口角，企圖阻擋關門，港鐵職員在場增援介入處理，稱「落車講啦」。及後大叔疑被車內乘客推出車門倒地，並爆粗斥責「X你老X」，按着頭部狀甚痛苦，揚言要報警。

此時列車再開門，一名黑衣男子下車處理事件，又示意同行友人先離開。最終列車順利開出，仍躺在地上的大叔說：「打死我！」，黑衣男則向職員表示「我唔識佢㗎」。影片至此結束。