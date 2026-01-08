金鐘「吸牌」排隊黨通宵紮營 運署撤現場派籌

粵車南下政策實施後，位於金鐘的運輸署香港牌照事務處連日有數十人通宵排隊，輪候免試簽發香港駕駛執照即日籌。運輸署指，由於有人濫用派籌安排，即日起取消現場派籌，並在下周一起推出每日300個電子即日籌，未來服務將擴展至其餘3個牌照事務處。

金鐘統一中心的運輸署香港牌照事務處，是全港唯一可辦理俗稱「吸牌」的「免試簽發」香港駕駛執照的辦事處，連日都有數十名懷疑「排隊黨」在大廈外圍通宵紮營，以取得每日140個的即日辦理籌號，情況比以往清晨開始輪候惡化。運輸署曾稱去年第四季全面以網上預約取代現場派籌，惟其後改稱料今年3月推出。