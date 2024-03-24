金鐘「teamLab：光漣」明開放免費參觀　康文署：訪客會打卡即係成功吸引

金鐘添馬公園及對開海面逾200隻「蛋形發光物ovoid」，是國際藝術團隊teamLab展覽「teamLab：光漣」的藝術裝置，裝置會與園內數十棵樹木與發光蛋呼應，不斷變換光色與音調。康文署表示，項目以免費入場為誘因，希望吸引更多旅客和住得較遠的市民到訪，「佢哋會打卡即係成功吸引佢哋」，吸引他們踏入藝術世界。

「發光蛋」每晚亮燈4.5小時 展覽「teamLab：光漣」屬政府的大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」之一，由康文署夥拍teamLab設計，計劃明日(25日)起至6月2日舉行，5個藝術項目會陸續在維港兩岸登場，其中200隻ovoid(發光蛋)已率先遍布在添馬公園至維港海面，每晚6時半至11時會亮燈，當被人觸碰、被風吹倒或被浪拍倒時，一邊會迅速變光的色彩。

市民可以免費參觀展覽，但如要進入添馬公園範圍，就要在網上提前預約入場參觀日期和時間。康文署副署長(文化)譚美兒表示，首星期添馬公園範圍入場名額已滿，但署方除了會每星期推出新名額外，亦推出了學校團體和旅遊團名額。早前有立法會議員認為展覽為何不酌量收費，譚美兒解釋展覽以免費入場為誘因，從而吸引更多旅客和住得較遠的市民到訪，「佢哋會打卡即係成功吸引佢哋」，吸引他們踏入藝術世界。 中西區海濱長廊展出「薛丁格床」 除「teamLab：光漣」外，中西區海濱長廊文化廣場亦有「藝術有理」展覽，展出兩組互動藝術裝置，包括出自作品藝術家郭達麟的「薛丁格床」，數隻貓將會在草坪上的床「休息」，他指創作靈感源至著名量子力學假想實驗「薛丁格貓」，作品由9組像床的立方框架組成，3隻坐著和3隻躺著的充氣貓咪分布在當中6個立方框架，參觀者與可以零距離與貓咪可以進行打卡，同時有特殊的燈光演出。

「究竟隻貓最後有無死(被破壞)，市民點樣看待戶外藝術品呢？」郭達麟表示，裝置的一大目的是了解市民如何看待藝術品，「可以掂唔代表破壞」，他希望透過該等融合科學與藝術、充滿玩味和創意的藝術裝置，激發觀眾探索作品科學主題的好奇心。 另一個展出裝置為本地藝術團隊LAAB Architects創作的「維港盃」，其創作靈感來足球機，但與一般足球機不同的是沒有龍門，而且裝有太陽能感應燈，晚上照亮足球經過的軌跡，團隊期望通過遊戲鼓勵人與人之間放下手機彼此互動。