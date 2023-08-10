釣魚騙案首5月逾2300宗 女會計師墮網戀投資騙案失2700萬元

釣魚騙案防不勝防，警方今年首5月接獲逾1.5萬宗騙案，當中15%涉釣魚騙案。騙徒會利用詐騙短訊套取受害人的信用卡資料。此外，騙徒會利用社交媒體等以釣魚信息接觸潛在目標，誘騙他們墮投資和求職騙局。有女會計師誤墮網戀投資騙局，最終被騙去2,700萬元。警方呼籲，市民勿胡亂點擊來歷不明的短訊，亦不要隨便提供個人資料，並可致電相關機構求證真偽。

警方今年1至5月共接獲15,792宗騙案，按年升六成，主要涉網上騙案，共有11,700宗，佔整體的74.6%，涉款15.8億元。其中釣魚騙案佔2,369宗，涉款5,000萬元。警方商業罪案調查科(偽鈔、支援及情報)高級警司曾雅詩表示，騙徒會假冒銀行及電訊公司等，向市民發送詐騙信息，並以各種借口，如訛稱市民的帳戶積分即將到期，或換領禮物等，套取受害人的信用卡或銀行卡資料；提醒此類詐騙信息通常有「迫切性」，催促市民盡快付款，如市民未能辦別真偽，可致電相關機構求證。

此外，釣魚信息的騙案還涉及投資騙案及求職騙案。首5個月分別接獲1,243宗及1,820宗，涉款為6.2億元及3.7億元。商罪科反詐騙協調中心總督察黃知雯表示，騙徒會用釣魚信息接觸潛在目標，按其教育程度、經濟收入等，設局誘騙。她指，涉款最高的一宗達2,700萬元，一名54歲的女會計師去年透過社交媒體認識騙徒，之後發展網戀；並按騙徒指示安裝偽冒投資平台及分十次匯款，至今年1月，因不能取回金錢，才驚覺受騙。

