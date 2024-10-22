銀債最多獲派24手 最少收息2.88萬

港府昨公布新一批銀色債券的認購及配發結果，合共收到30.04萬份有效申請，涉及申請總額達699.82億元，最終發行額由目標500億元，增至550億元。按機制，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲24手(每手1萬元)，為歷來分派最多的一次。
逾30萬人共申購700億
新一批銀債將於本周三發行，年期3年，息率與本地通脹掛鈎及保證不會少於4厘。去年銀債有約32.3萬人申請，合共認購717億元，每人最多可分配23手，新一批銀債反應稍遜去年。
當局指，約16.6萬份認購23手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券，餘下的13.4萬份申請(即認購23手以上者)，均將先獲配發23手債券，並進行抽籤，其中2.37萬份申請將獲配發多一手債券。以4厘息計，獲配發23手銀債的銀髮族，每年最少收息9,200元，3年共收2.76萬元；至於2.37萬獲發24手的幸運兒，年收息9,600元，3年共收2.88萬元。
財政司長陳茂波表示，今次認購反應理想，顯示銀債續受年長市民歡迎，政府會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和往後安排。
銀行搶150億向隅資金
至於近700億元銀債申購中，約150億元向隅資金將於明日退款，多間銀行公布退款優惠。中信銀行(國際)合資格新客戶及現有客戶於本月底或之前存入銀債退款並符合合資格新資金要求，可登記額外享年利率最高5.28厘；中銀香港(2388)客戶以退款開立3個月定款可享3.2厘利率，6個月有3.1厘。