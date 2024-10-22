銀債最多獲派24手 最少收息2.88萬

港府昨公布新一批銀色債券的認購及配發結果，合共收到30.04萬份有效申請，涉及申請總額達699.82億元，最終發行額由目標500億元，增至550億元。按機制，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲24手(每手1萬元)，為歷來分派最多的一次。



逾30萬人共申購700億

新一批銀債將於本周三發行，年期3年，息率與本地通脹掛鈎及保證不會少於4厘。去年銀債有約32.3萬人申請，合共認購717億元，每人最多可分配23手，新一批銀債反應稍遜去年。

當局指，約16.6萬份認購23手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券，餘下的13.4萬份申請(即認購23手以上者)，均將先獲配發23手債券，並進行抽籤，其中2.37萬份申請將獲配發多一手債券。以4厘息計，獲配發23手銀債的銀髮族，每年最少收息9,200元，3年共收2.76萬元；至於2.37萬獲發24手的幸運兒，年收息9,600元，3年共收2.88萬元。