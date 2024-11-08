銀杏颱風｜一號風球生效　天文台：至少維持至明午12時(更新)

【12:45更新】天文台在今午(8日)12時40發出一號戒備信號，並表示與銀杏相關的強風在今日至明早(9日)仍未普遍影響本港。一號戒備信號會至少維持至明日中午12時。 視乎風力考慮是否改發三號 天文台稱，在正午12時，強颱風銀杏集結在東沙之東南約320公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。在銀杏及東北季候風共同影響下，廣東沿岸風力有機會在明日稍後至星期日(10日)初時有所增強，屆時會視乎銀杏與珠江口的距離、銀杏的強度以及本地風力變化，考慮是否需要改發三號強風信號。

【10:58更新】熱帶氣旋銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在下午12時40分發出一號戒備信號。在銀杏與東北季候風的共同影響下，週末期間廣東沿岸及高地風勢頗大，海有大浪及湧浪，亦有幾陣驟雨。天文台會密切監察銀杏的最新發展，視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，決定是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

銀杏已進入港 800 公里範圍 【07:48更新】紅色火災危險警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指熱帶氣旋銀杏已進入本港800公里範圍。隨著銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在今日中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。超強颱風銀杏已減弱為強颱風。在上午5時，銀杏集結在東沙之東南約420公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。