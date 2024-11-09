銀杏颱風｜天文台下午3時40分改發三號風球　至少維持至明日上午10時

颱風銀杏靠近本港，天文台下午3時40分改發三號風球，指改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低，三號強風信號會至少維持至明日上午10時。

本港風力今日稍後增強

過去兩三小時，銀杏維持超強颱風強度並逐漸靠近華南沿岸。銀杏的環流緊密，但在銀杏與東北季候風的共同影響下，預料本港普遍風力將會逐漸增強，高地間中達烈風程度，亦有幾陣狂風驟雨。

按照現時預測路徑，銀杏會在今晚至明早於本港以南約300多公里掠過。除非銀杏採取較為偏北的路徑靠近珠江口，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。根據現時預測，銀杏會在明日逐漸轉向西南方向遠離廣東沿岸，天文台屆時會視乎本地風勢減弱程度，考慮改發一號戒備信號。

