銀杏颱風｜天文台下午3時40分改發三號風球　至少維持至明日上午10時

颱風銀杏靠近本港，天文台下午3時40分改發三號風球，指改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低，三號強風信號會至少維持至明日上午10時。
本港風力今日稍後增強
過去兩三小時，銀杏維持超強颱風強度並逐漸靠近華南沿岸。銀杏的環流緊密，但在銀杏與東北季候風的共同影響下，預料本港普遍風力將會逐漸增強，高地間中達烈風程度，亦有幾陣狂風驟雨。
按照現時預測路徑，銀杏會在今晚至明早於本港以南約300多公里掠過。除非銀杏採取較為偏北的路徑靠近珠江口，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。根據現時預測，銀杏會在明日逐漸轉向西南方向遠離廣東沿岸，天文台屆時會視乎本地風勢減弱程度，考慮改發一號戒備信號。
由於三號風球現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。社會福利署則宣布，通常於星期六運作的幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。
原定今日下午2時半至5時半於中西區海濱長廊（中環段）舉行的第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會倒計時一周年活動（香港賽區）嘉年華會取消。旅遊事務署宣布今晚上演的「幻彩詠香江」取消。
香港迪士尼樂園度假區宣布，當三號強風信號生效期間，樂園將如常開放並作有限度運作。樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。賓客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排。迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。