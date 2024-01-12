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2024-01-12 04:31:47
日報

銀聯支付寶加入八達通的士支付網絡 市民旅客坐的士可電子支付

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的士

本月25日起坐的士可用電子支付。(資料圖片)

電子支付技術日趨成熟，日後坐的士可以用手機付款！八達通宣布，由本月25日起開放八達通的士支付網絡予二維碼支付平台加入；的士司機在使用商用版八達通App收款時，八達通流動收款機會顯示二維碼，乘客可以拍八達通或掃碼付款。另外，八達通會推出的士司機獎賞計劃，鼓勵司機推薦同業開立商用版八達通App帳戶；至於的士司機豁免開立手續費的措施亦會維持至2025年年底。

在1月25日起八達通流動收款機，將接受銀聯二維碼、AlipayHK和內地支付寶等平台支付。乘客到達目的地後，可要求的士司機使用商用版八達通App收款。司機會在App內輸入收費金額，乘客可以拍八達通或開啟銀聯、AlipayHK等應用程式掃碼付款，聽到「嘟」一聲即成功收費。

另外，為鼓勵的士司機使用商用版八達通應用程式收款，八達通即日起至3月31日推出獎賞計劃，成功推薦同業開立商用版八達通帳戶後，如受推薦司機在開戶首30日內有最少5次滿22元八達通收款，雙方可分別獲最多10次的100元獎賞。至於新開戶的司機，可獲贈八達通流動收款機以及豁免手續費。

2.1萬的士司機使用八達通App

八達通市務總監李玉兒表示，已有2.1萬名的士司機使用商用版八達通App，市場滲透率逾六成，相信新服務推出能令認受性提高，加上有獎賞計劃配合，有信心的士司機會繼續使用或加入八達通用作收款。

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她又指，內地旅客習慣使用電子支付，用電子支付的士車費的機會增加，因此，開放其他二維碼支付平台，讓旅客及市民搭的士時有更多支付選擇；未來會視乎市場需求，開放及歡迎其他支付工具加入。

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