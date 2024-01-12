銀聯支付寶加入八達通的士支付網絡 市民旅客坐的士可電子支付

電子支付技術日趨成熟，日後坐的士可以用手機付款！八達通宣布，由本月25日起開放八達通的士支付網絡予二維碼支付平台加入；的士司機在使用商用版八達通App收款時，八達通流動收款機會顯示二維碼，乘客可以拍八達通或掃碼付款。另外，八達通會推出的士司機獎賞計劃，鼓勵司機推薦同業開立商用版八達通App帳戶；至於的士司機豁免開立手續費的措施亦會維持至2025年年底。

在1月25日起八達通流動收款機，將接受銀聯二維碼、AlipayHK和內地支付寶等平台支付。乘客到達目的地後，可要求的士司機使用商用版八達通App收款。司機會在App內輸入收費金額，乘客可以拍八達通或開啟銀聯、AlipayHK等應用程式掃碼付款，聽到「嘟」一聲即成功收費。